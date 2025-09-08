Якщо ви не знаєте, яку стрічку обрати для перегляду у цей день, то серіал "Корона" стане ідеальним варіантом. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо подробиці про стрічку.

Чому варто дивитись серіал "Корона"?

Якщо ви у пошуку цікавого серіалу на вечір, який можна подивитися після важкого робочого дня, то стрічка "Корона" може стати ідеальним вибором. Це біографічний, історичний, драматичний телесеріал, який створив Пітер Морган. Стрічку можна подивитись на стримінговій платформі Netflix, де вона довгий час була лідером найпопулярніших серіалів.

Серіал виходив з 2016 по 2023 рік і на сьогодні він має дуже високі рейтинги на сайті IMDb, зокрема 8,6 бала.

В центрі сюжету історія принцеси Єлизавети, яка в 1947 році вийшла заміж за молодого Філіпа Маунтбеттена. Ще тоді молода Єлизавета не могла уявити собі, що її чекає через два роки після трагічної смерті батька. Їй довелося очолити Сполучене королівство. На плечі Єлизавети впала величезна кількість обов'язків, на які вона не розраховувала. Кінотворці прагнули показати історію королівської родини та все, що довелося пережити монаршій сім'ї.

"Корона": дивіться онлайн трейлер серіалу

Більшість глядачів, які подивилися стрічку, зазначають, що це просто розкішний серіал з неймовірними акторами. Оскільки королева Єлизавета II є знаковою фігурою, то про її життя хочеться дивитися та поглинати кожну з великим задоволенням. Звичайно, важко не відзначити якісну зйомку та музичний супровід, який є у серіалі. Стрічка налічує неймовірно кількість престижних нагород зокрема премію Золотий глобус у ключових номінаціях.

Які ще серіали про королівську родину можна подивитись?

Якщо ж ви переглянули уже усі сезони з серіалу "Корона" і в пошуку іншої стрічки про монаршу сім'ю, то у нас є для вас чудові варіанти:

"Королева" (2006)

"Вікторія" (2016 – 2019)

"Фаворитка" (2018)

"Гаррі й Меган" (2022)

"Королівський ексклюзив" (2024)

Обирайте свого фаворита та пориньте сьогодні в історію про королівську сім'ю, яка захопить вас своєю драматичною історією на основі реальних подій.