У лідерах зараз новий трилер з Ребеккою Фергюсон у головній ролі. Повний рейтинг дивіться далі на 24 Каналі з посиланням на Netflix.

Які фільми зараз найпопулярніші на Netflix?

"Будинок з динаміту"

Новий американський трилер вже заполонив світ, зокрема й Україну. За сюжетом, у бік США запускають нерозпізнану ракету. Тоді співробітники Білого дому намагаються зупинити атаку, вияснити організатора нападу та домовитись про відповідь з боку США.

"Будинок з динаміту": дивіться онлайн трейлер фільму

"Жінка з каюти №10"

Уже третій тиждень поспіль у рейтингу найпопулярніших фільмів є детективний трилер з Кірою Найтлі у головній ролі. У центрі сюжету – журналістка Лора, яка працює над завданням на борту яхти. Одного разу вона стає свідком того, як з сусіднього номера у воду падає жінка. Однак Лору всі запевняють, що це неправда, адже гості та члени екіпажу перебувають на місці.

"Жінка з каюти №10": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сімейка Дурків"

На третьому місці зараз адаптація однойменного дитячого роману Роальда Дала 1980 року. За сюжетом, огидні й підступні лиходії вигадують хитрий план, щоб захопити містечко. Тоді двоє хоробрих дітей об'єднує зусилля із сім'єю чарівних тварин, щоб здолати їх.

"Сімейка Дурків": дивіться онлайн трейлер фільму

Також українці зараз дивляться:

"Секрети домашніх тварин 2";

"Вона в пітьмі йде";

"Кейпоп-мисливці на демонів";

"Французький коханець";

"Секрети домашніх тварин";

"Знову лють";

"Ідеальна сусідка".

Які серіали зараз подивитися на Netflix?

У рейтингу найпопулярніших серіалів Netflix зараз є одразу кілька нових серіалів. Зокрема, на першому місці новий мінісеріал "Флорентійське чудовисько". Ця стрічка знята на основі реальних подій. За сюжетом, у сільській місцевості Тоскани розгулює серійний вбивця. Поліціянтка рішуче налаштована заарештувати його до нового нападу, але чи вдасться їй зробити це?