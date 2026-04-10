Який популярний актор народився в Білорусі, але обрав для життя Україну

Ви точно пам'ятаєте цього актора, якщо були прихильником серіалу "Кріпосна". У першому сезоні Олексій Яровенко зіграв одну із головних ролей.

А тепер актор з'явився в новому українському фільмі "Бачу тебе", у якому також зіграв Андрій Федінчик. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про походження Яровенка та його громадянську позицію.

Дивіться також Що подивитись на вихідних: 3 старі фільми для всієї сім'ї, які змусять знову повірити у диво

Де народився Олексій Яровенко?

Олексію Яровенку зараз 38 років. Уже 10 років свого життя він проживає в Україні, хоча народився й виріс у Білорусі – у Мінську. Там він вступив до Білоруської державної академії мистецтв, де навчався в майстерні В. А. Міщанчука. Також Олексій був актором Білоруського національного академічного театру імені Янки Купали.

Коли актор приїхав в Україну?

До Києва актор приїхав уже сформованим і свідомим громадянином. Відтоді, як він ступив на українську землю, Олексій послідовно підтримує Україну та українців. Ба більше, сьогодні він вільно володіє українською мовою і допомагає у боротьбі проти російських окупантів.

Із першого дня повномасштабної війни актор зайняв чітку громадянську позицію та продовжує допомагати країні, про що розповідає у своєму інстаграмі. Олексій також порівнює мовну ситуацію в Україні та Білорусі, зазначаючи, що позиція українців йому значно ближча. За словами зірки серіалу "Кріпосна", більшість українців принципово перейшли на спілкування рідною мовою, і таку позицію активно підтримує держава.

Натомість у Білорусі ситуація інша: переважна більшість громадян розмовляє російською, а ті, хто намагається зберігати національну ідентичність і використовує білоруську мову, часто стикаються зі знеціненням і навіть отримують ярлик "селюка". Такими думками актор поділився в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Де зараз Олексій та чи думає піти на фронт?

Нині Олексій Яровенко живе та будує кар'єру в Києві. У нього є дружина-українка та двоє синів, які народилися в Україні. Актор досі не отримав українського громадянства, хоча дуже цього прагне. Він планував оформити його ще у 2022 році, однак через виїзд посольства Білорусі це зробити не вдалося.

Водночас Олексій зізнається, що для нього буде великою честю офіційно стати громадянином України. Ба більше, він готовий навіть піти на фронт і стати на захист країни. Адже в нього підростають двоє синів, які живуть в Україні, і він відчуває особистий обов'язок захищати землю, де живе його родина.