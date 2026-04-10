Какой популярный актер родился в Беларуси, но выбрал для жизни Украину

Вы точно помните этого актера, если были поклонником сериала "Крепостная". В первом сезоне Алексей Яровенко сыграл одну из главных ролей.

А теперь актер появился в новом украинском фильме "Вижу тебя", в котором также сыграл Андрей Фединчик. В материале 24 Канала рассказываем о происхождении Яровенко и его гражданской позиции.

Где родился Алексей Яровенко?

Алексею Яровенко сейчас 38 лет. Уже 10 лет своей жизни он проживает в Украине, хотя родился и вырос в Беларуси – в Минске. Там он поступил в Белорусскую государственную академию искусств, где учился в мастерской В. А. Мищанчука. Также Алексей был актером Белорусского национального академического театра имени Янки Купалы.

Когда актер приехал в Украину?

В Киев актер приехал уже сформированным и сознательным гражданином. С тех пор, как он ступил на украинскую землю, Алексей последовательно поддерживает Украину и украинцев. Более того, сегодня он свободно владеет украинским языком и помогает в борьбе против российских оккупантов.

С первого дня полномасштабной войны актер занял четкую гражданскую позицию и продолжает помогать стране, о чем рассказывает в своем инстаграме. Алексей также сравнивает языковую ситуацию в Украине и Беларуси, отмечая, что позиция украинцев ему значительно ближе. По словам звезды сериала "Крепостная", большинство украинцев принципиально перешли на общение на родном языке, и такую позицию активно поддерживает государство.

Зато в Беларуси ситуация другая: подавляющее большинство граждан разговаривает на русском, а те, кто пытается сохранять национальную идентичность и использует белорусский язык, часто сталкиваются с обесцениванием и даже получают ярлык "селюка". Такими мыслями актер поделился в интервью Алине Доротюк.

Где сейчас Алексей и думает ли пойти на фронт?

Сейчас Алексей Яровенко живет и строит карьеру в Киеве. У него есть жена-украинка и двое сыновей, которые родились в Украине. Актер до сих пор не получил украинского гражданства, хотя очень этого хочет. Он планировал оформить его еще в 2022 году, однако из-за выезда посольства Беларуси это сделать не удалось.

В то же время Алексей признается, что для него будет большой честью официально стать гражданином Украины. Более того, он готов даже пойти на фронт и стать на защиту страны. Ведь у него подрастают двое сыновей, которые живут в Украине, и он чувствует личный долг защищать землю, где живет его семья.