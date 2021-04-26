Геллі Беррі вразила новим іміджем на Оскарі-2021: як тепер виглядає актриса

У Лос-Анджелесі триває урочиста церемонія вручення Оскар-2021. На червоній доріжці премії з'явилась актриса Геллі Беррі, яка вразила своїм новим іміджем.

Відомо, що Геллі Беррі не є номінанткою премії Оскар у 2021 році. Однак актриса стала запрошеною гостею та на прохання Американської кіноакадемії вручить золоту статуетку в одній із номінацій.

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На червоній доріжці Геллі Беррі красувалась у розкішній брендовій сукні Dolce & Gabbana. Актриса обрала фіолетове фатинове вбрання, в якому влаштувала справжню фотосесію перед камерами.

Та більшу увагу публіки привернула нова коротка стрижка Геллі Беррі, яку вона зробила перед виходом на Оскар-2021.

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Цікаво, що Геллі Беррі анонсувала свою зміну іміджу. Перед церемонією актриса показала в інстаграм-сторіс волосся на підлозі. З кадру вже було зрозуміло, що кінозірка зробила стрижку, однак яку саме – до останнього залишалось у секреті.