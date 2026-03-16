16 березня, 02:20
Історичний момент: перший у світі Оскар за "Найкращий кастинг" уже має переможця
Основні тези
- Кассандра Кулукуніс отримала перший у світі Оскар за найкращий кастинг за фільм "Одна битва за іншою".
- Вона перемогла таких кастинг-директорів, як Ніна Голд, Дженніфер Вендітті, Габріель Домінгес та Франсін Мейслер.
На Оскарі 2026 року вперше з'явилася номінація "Найкращий кастинг". Вже відомо, хто здобув перемогу у цій категорії.
Заповітну статуетку отримала кастинг‑директорка Кассандра Кулукуніс. Вона була відзначена за найкращий підбір акторів у фільмі "Одна битва за іншою", про що стало відомо з прямої трансляції.
Хто отримав перемогу у номінації "Найкращий кастинг"?
Перемогу отримала кастинг‑директорка Кассандра Кулукуніс за найкращий підбір акторів у фільмі "Одна битва за іншою".
Це американська чорна комедія Пола Томаса Андерсона, яка стала екранізацією роману Томаса Пінчона "Винокрай".
Хто був номінований у цій категорії?
Кассандра Кулукуніс конкурувала в цій категорії з такими видатними кастинг-директорами:
- "Гамнет" – кастинг‑директорка Ніна Голд
- "Марті Супрім" – кастинг‑директорка Дженніфер Вендітті
- "Таємний агент" (The Secret Agent) – кастинг‑директор Габріель Домінгес
- "Грішники" (Sinners) – кастинг‑директорка Франсін Мейслер