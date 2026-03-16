Виграв Оскар, але обрав Україну: чому насправді Шон Пенн пропустив церемонію
- Шон Пенн пропустив церемонію нагородження Оскара, щоб вирушити до Європи з планами відвідати Україну.
- Актор неодноразово приїздив до України з початку війни.
Знаменитий американський актор Шон Пенн знову став лауреатом Оскара. Він здобув статуетку за найкращу чоловічу роль другого плану в стрічці "Одна битва за іншою".
Шон Пенн проігнорував церемонію нагородження Оскара. Видання The New York Times з'ясувало, що стало причиною такого рішення актора.
До слова Рекордсмен року: який фільм отримав найбільше статуеток Оскара-2026
Анонімні джерела стверджують, що Шон Пенн вирушив до Європи. На кінець минулого тижня у нього були плани відвідати Україну.
Про це кажуть двоє співрозмовників. Але куди саме хотів завітати актор та чим планував займатись – невідомо.
Як зауважують журналісти, на момент початку трансляції Оскара Шон Пенн, ймовірно, вже покинув Сполучені Штати. Але його маршрут міг змінитися.
Представник Шона Пенна відмовився давати коментар з цього приводу. Шон Пенн утретє здобув премію Оскар. Також для нього це шоста номінація. Нагороду від імені актора забрав Кіран Калкін, який був ведучим у цій номінації, пише E! News.
Як Шон Пенн підтримує Україну?
- Американський актор приїздив до України декілька разів з початку повномасштабної війни. Він перебував у Києві у перші дні російського вторгнення.
- Шон Пенн працював над фільмом про Володимира Зеленського, але стрічка трансформувалась у картину про війну Росії проти України. Прем'єра відбулась на Берлінале-2023.
- У листопаді 2022 року Шон Пенн знову відвідував Київ та подарував Володимиру Зеленському свою статуетку з Оскара. Він попросив президента повернути нагороду тоді, коли Україна здобуде перемогу. Актор отримав орден "За заслуги" III ступеня.