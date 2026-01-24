Російські фільми номінували на Оскар, українські – проігнорували: Рудинський різко відреагував
- У шортлист Оскара-2026 потрапило 5 фільмів, пов'язаних з Україною, але жоден не отримав номінацію, тоді як російська стрічка "Містер Ніхто проти Путіна" стала претендентом на кінопремію.
- Крім того, на Оскар-2026 номінували фільм"Три сестри", створену російським режисером Костянтином Бронзітом.
- Український актор Олександр Рудинський висловив своє невдоволення.
У шортлист Оскара-2026 потрапило одразу 5 фільмів, пов'язаних з Україною. Серед них:"2000 метрів до Андріївки", "Я померла в Ірпені", "Сором'язливість дерев", "Незламний" і "Камінь, ножиці, папір". Три з них присвячені війні в Україні. Водночас у фінальні списки кінопремії жодна з цих стрічок не потрапили.
Натомість стрічка, знята у співпраці росіянином "Містер Ніхто проти Путіна", стала претендентом на Оскар-2026. Ця ситуація не залишила байдужим актора Олександра Рудинського, який висловив свою думку в інстаграмі.
Чи випадковість це, що жоден з трьох фільмів про війну в Україні не отримав номінацію? Не знаю. Але це наша реальність. Реальність, в якій історія про шкільного вчителя з Челябінської області, є в номінації. А "2000 тисячі метрів до Андріївки" – ні. Розпач. Не зрозумію цього до кінця свого життя. Але я своє слово ще скажу. Обіцяю,
– наголосив актор.
Зауважимо, що Олександр зіграв головну роль у короткометражному британському фільмі "Камінь, ножиці, папір", тож звернувся до команди, яка працювала над стрічкою.
Моя дорога команда фільму "ROCK. PAPER. SCISSORS", я ніколи не забуду ту паузу під час оголошення номінантів. Але згадаймо також, що ми відчували рік тому. Це розбиває серце. Але частина мого серця завжди належатиме вам. Франц, Хайдер, Саншайн, Марцін і всі, хто створював цю історію про мою країну – я вас люблю! Ми ще побачимось,
– написав Рудинський.
Для контексту! Раніше фільм "Камінь, ножиці, папір" здобув премію BAFTA-2025 у категорії "Найкращий короткометражний британський фільм".
Що відомо про російську стрічку, яка потрапила до номінації Оскара?
- Документальний фільм "Пан Ніхто проти Путіна" показує, як у Росії працює шкільна пропаганда. Над фільмом працював американський режисер Девід Боренштейн та колишній російський вчитель Павло Таланкін із Челябінської області. Саме там він знімав шкільні лінійки, збори та інші заходи, під час яких дітей системно насичували пропагандою. Експерти вважають цю стрічку маніпулятивною, оскільки вона просуває небезпечний образ "хороших росіян".
- До того ж на Оскар-2026 у категорії "Найкращий анімаційний короткометражний фільм" номінували російську стрічку "Три сестри", створену режисером Костянтином Бронзітом. В офіційних даних режисером фільму вказаний Тімур Когнов, але то Бронзіт вирішив подати роботу під псевдонімом. Про це росіянин розповів в інтерв'ю Animation Magazine.
- До речі, роботи Костянтина вже не один раз номінували на Оскар. Вперше це відбулося у 2009 році за "Вбиральна історія – любовна історія", а вдруге – у 2016 році за "Ми не можемо жити без космосу". Бронзіт раніше отримував державні нагороди Росії.