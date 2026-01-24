Російські фільми номінували на Оскар, українські – проігнорували: Рудинський різко відреагував

У шортлист Оскара-2026 потрапило одразу 5 фільмів, пов'язаних з Україною. Серед них:"2000 метрів до Андріївки", "Я померла в Ірпені", "Сором'язливість дерев", "Незламний" і "Камінь, ножиці, папір". Три з них присвячені війні в Україні. Водночас у фінальні списки кінопремії жодна з цих стрічок не потрапили.

Натомість стрічка, знята у співпраці росіянином "Містер Ніхто проти Путіна", стала претендентом на Оскар-2026. Ця ситуація не залишила байдужим актора Олександра Рудинського, який висловив свою думку в інстаграмі.

Чи випадковість це, що жоден з трьох фільмів про війну в Україні не отримав номінацію? Не знаю. Але це наша реальність. Реальність, в якій історія про шкільного вчителя з Челябінської області, є в номінації. А "2000 тисячі метрів до Андріївки" – ні. Розпач. Не зрозумію цього до кінця свого життя. Але я своє слово ще скажу. Обіцяю,

– наголосив актор.

Зауважимо, що Олександр зіграв головну роль у короткометражному британському фільмі "Камінь, ножиці, папір", тож звернувся до команди, яка працювала над стрічкою.

Моя дорога команда фільму "ROCK. PAPER. SCISSORS", я ніколи не забуду ту паузу під час оголошення номінантів. Але згадаймо також, що ми відчували рік тому. Це розбиває серце. Але частина мого серця завжди належатиме вам. Франц, Хайдер, Саншайн, Марцін і всі, хто створював цю історію про мою країну – я вас люблю! Ми ще побачимось,

– написав Рудинський.

Для контексту! Раніше фільм "Камінь, ножиці, папір" здобув премію BAFTA-2025 у категорії "Найкращий короткометражний британський фільм".

