Российские фильмы номинировали на Оскар, украинские – проигнорировали: Рудинский резко отреагировал

В шортлист Оскара-2026 попало сразу 5 фильмов, связанных с Украиной. Среди них: "2000 метров до Андреевки", "Я умерла в Ирпене", "Застенчивость деревьев", "Несокрушимый" и "Камень, ножницы, бумага". Три из них посвящены войне в Украине. В то же время в финальные списки кинопремии ни одна из этих лент не попала.

Зато лента, снятая в сотрудничестве россиянином "Мистер Никто против Путина", стала претендентом на Оскар-2026. Эта ситуация не оставила равнодушным актера Александра Рудинского, который высказал свое мнение в инстаграме.

Случайность ли это, что ни один из трех фильмов о войне в Украине не получил номинацию? Не знаю. Но это наша реальность. Реальность, в которой история о школьном учителе из Челябинской области, есть в номинации. А "2000 тысячи метров до Андреевки" – нет. Отчаяние. Не пойму этого до конца своей жизни. Но я свое слово еще скажу. Обещаю,

– подчеркнул актер.

Заметим, что Александр сыграл главную роль в короткометражном британском фильме "Камень, ножницы, бумага", поэтому обратился к команде, которая работала над лентой.

Моя дорогая команда фильма "ROCK. PAPER. SCISSORS", я никогда не забуду ту паузу во время объявления номинантов. Но вспомним также, что мы чувствовали год назад. Это разбивает сердце. Но часть моего сердца всегда будет принадлежать вам. Франц, Хайдер, Саншайн, Марцин и все, кто создавал эту историю о моей стране – я вас люблю! Мы еще увидимся,

– написал Рудинский.

Для контекста! Раньше фильм "Камень, ножницы, бумага" получил премию BAFTA-2025 в категории "Лучший короткометражный британский фильм".

