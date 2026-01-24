Какие актеры сыграли в "Тихой Наве" и что о них известно, читайте в материале 24 Канала.
Кто сыграл в сериале "Тихая Нава"?
Александр Рудинский (Адам)
Александр Рудинский – заслуженный артист Украины, актер Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Он сыграл главную роль в британском короткометражном фильме "Камень, бумага, ножницы", получивший премию BAFTA в 2025 году. Наибольшую популярность Александру принес сериал "Первые ласточки".
Александр Рудинский / Фото из инстаграма актера
Анастасия Пустовит (Кира)
Анастасия Пустовит – актриса Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра. Известна по сериалу "Первые ласточки. Zалежні", а также по фильмам "Когда падают деревья", "Между нами" и другими.
Анастасия Пустовит / Фото из инстаграма актрисы
Михаил Жонин (Капинус)
Михаил Жонин – актер театра, кино и дубляжа. Его голос звучит во многих популярных лентах ("Хроники Нарнии", "Панда Кунг-Фу", "Мальчишник в Вегасе", "Бесславные ублюдки", "Как приручить дракона" и других).
Михаил Жонин / Фото из инстаграма "Тихая Нава"
Сергей Кисель (Фоменко)
Сергей Кисель является актером театра "22 Театр". Он снялся во многих популярных украинских сериалах: "Женский врач", "Я – Надежда", "Просто Надежда", "Врач Ковальчук", а также в фильме "БожеВільні".
Сергей Кисель / Фото из инстаграма актера
Лариса Руснак (Ведьма)
Лариса Руснак – народная артистка Украины, телеведущая, актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. В 2020 году ее наградили Орденом княгини Ольги III степени.
Лариса Руснак / Фото из инстаграма актрисы
Андрей Саминин (Отец Адама)
Андрей Саминин – заслуженный и народный артист Украины. Он озвучивает американского актера Тома Круза. Среди других известных сериалов с его участием: "Пограничники", "Ключи от правды", "Первые дни".
Андрей Мостренко (Гордиенко)
Андрей Мостренко – актер театра, кино и дубляжа, заслуженный артист Украины. Он сыграл в фильмах "Черный ворон", "Снайпер. Белый ворон", "Щедрик", "Мирный-21", "Отец", а также в сериале "Доброволец".
Андрей Мостренко / Фото из Википедии
В сериале "Тихий Нава" также снялись Александра Сорока (Инна), Иван Билаш (сын Капинуса), Александр Яцентюк (Охотник), Роман Ясиновский (Илья), Анастасия Нестеренко (Ольга) и многие другие.