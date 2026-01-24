Какие актеры сыграли в "Тихой Наве" и что о них известно, читайте в материале 24 Канала.

Кто сыграл в сериале "Тихая Нава"?

Александр Рудинский (Адам)

Александр Рудинский – заслуженный артист Украины, актер Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Он сыграл главную роль в британском короткометражном фильме "Камень, бумага, ножницы", получивший премию BAFTA в 2025 году. Наибольшую популярность Александру принес сериал "Первые ласточки".

Александр Рудинский / Фото из инстаграма актера

Анастасия Пустовит (Кира)

Анастасия Пустовит – актриса Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра. Известна по сериалу "Первые ласточки. Zалежні", а также по фильмам "Когда падают деревья", "Между нами" и другими.

Анастасия Пустовит / Фото из инстаграма актрисы

Михаил Жонин (Капинус)

Михаил Жонин – актер театра, кино и дубляжа. Его голос звучит во многих популярных лентах ("Хроники Нарнии", "Панда Кунг-Фу", "Мальчишник в Вегасе", "Бесславные ублюдки", "Как приручить дракона" и других).

Михаил Жонин / Фото из инстаграма "Тихая Нава"

Сергей Кисель (Фоменко)

Сергей Кисель является актером театра "22 Театр". Он снялся во многих популярных украинских сериалах: "Женский врач", "Я – Надежда", "Просто Надежда", "Врач Ковальчук", а также в фильме "БожеВільні".

Сергей Кисель / Фото из инстаграма актера

Лариса Руснак (Ведьма)

Лариса Руснак – народная артистка Украины, телеведущая, актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. В 2020 году ее наградили Орденом княгини Ольги III степени.

Лариса Руснак / Фото из инстаграма актрисы

Андрей Саминин (Отец Адама)

Андрей Саминин – заслуженный и народный артист Украины. Он озвучивает американского актера Тома Круза. Среди других известных сериалов с его участием: "Пограничники", "Ключи от правды", "Первые дни".

Андрей Мостренко (Гордиенко)

Андрей Мостренко – актер театра, кино и дубляжа, заслуженный артист Украины. Он сыграл в фильмах "Черный ворон", "Снайпер. Белый ворон", "Щедрик", "Мирный-21", "Отец", а также в сериале "Доброволец".

Андрей Мостренко / Фото из Википедии

В сериале "Тихий Нава" также снялись Александра Сорока (Инна), Иван Билаш (сын Капинуса), Александр Яцентюк (Охотник), Роман Ясиновский (Илья), Анастасия Нестеренко (Ольга) и многие другие.