Кіно Кіноновини Найпрестижнішу кінопремію року – церемонію Оскар – транслюватиме YouTube
19 грудня, 10:20
2

Найпрестижнішу кінопремію року – церемонію Оскар – транслюватиме YouTube

Ольга Паньків
Основні тези
  • YouTube транслюватиме церемонію Оскар з 2029 до 2033 року.
  • Наразі церемонія доступна на ABC до 2028 року, після чого YouTube стане новим транслятором.

YouTube отримав права на трансляцію церемонії Оскар. Це станеться у 2029 році.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання Variety. У матеріалі – всі подробиці.

Що відомо про трансляцію Оскара на YouTube?

Починаючи з 2029 року, найпрестижнішу церемонію у сфері кіно – Оскар – транслюватимуть на YouTube. Ця співпраця, яку YouTube уклав з Американською академією кінематографічних мистецтв і наук, триватиме з 2029 до 2033 року. 

На платформі можна буде подивитися і червону доріжку, і бал губернаторів, ексклюзивний залаштунковий контент та, звичайно, оголошення номінантів. 

Організатори сподіваються, що Оскар залучить до перегляду ще більшу кількість глядачів і приверне додаткову увагу кінолюбителів. За словами CEO YouTube Ніла Мохана, компанія прагне зробити Оскар доступним кожному в будь-якому куточку планети.

Що відомо про трансляцію Оскара зараз?

  • Наразі церемонія Оскар доступна для перегляду на телеканалі ABC.
  • Так буде до 2028 року.
  • Відомо також, що Disney, Netflix та NBCUniversal боролися за право транслювати премію, однак YouTube таки уклав угоду з організаторами.
  • Нагадаємо, що у 2026 році церемонія нагородження відбудеться 15 березня.