Це не їхня війна, – чому на Оскарі-2023 проігнорували Україну

У ніч проти 13 березня у Голлівуді відгриміла найпрестижніша премія Оскар-2023. Організатори вирішили не підтримувати Україну та не згадувати про війну. Чому так – читайте у коментарі 24 Каналу української продюсерки та сценаристки Анни Паленчук.

Анна Паленчук звернула увагу на те, як пересічні американці відгукуються про героїзм українського народу, але наголосила, що для Американської Кіноакадемії – це не тема №1. За її словами, Україна, на жаль, вже не на перших шпальтах.

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Анна Паленчук про ігнорування України на Оскарі-2023

"Йде другий рік війни й в Україні немає американського контингенту для того, щоб американці це вважали своєю війною, – поділилася Анна. – Звичайно, пересічні американці захоплюються героїзмом, відвагою, відданістю та патріотизмом українського народу. Але в Америці це далеко не перша тема, яка важлива для обговорення суспільством".

Як повідомила продюсерка в коментарі 24 Каналу, Оскар – це американська премія Американської Кіноакадемії. У її розумінні, організатори не згадали про українську війну саме тому, що "це не їхня війна". А ще вона зазначила про фільм "Будинок зі скалок", який через недостатньо потужну промокампанію, не взяв Оскара.

Я думаю, що все ж таки український дипломатичний фронт має працювати, можливо, ще більше. Адже, в цьому році в номінації був фільм "Будинок зі скалок" – копродукція за участю України. І, на жаль, була дуже обмежена промокампанія цього фільму через фінансування. Промокампанії Оскара – це мільйонні кампанії, які вкладають виробники чи дистриб'ютори щодо просування фільмів саме для кіноакадеміків та американського ринку. Над цим треба працювати,

– зазначила вона.

Анна вважає, що цьогорічному Оскару якщо і треба було більше акценту зробити на Україні, то ця пропозиція мала виходити з України, а не від Американської Кінокомпанії.

"Зі мною, як з продюсеркою, яка відповідала на зйомки фільму RRR в Україні, за весь час оскарівської кампанії ніхто з Держкіно не зв’язався. А Держкіно – це той орган в Україні, який має просувати українську кіноіндустрію. І вони могли використати й те, що "Будинок зі скалок", номінований на Оскар, і те, що фільм RRR, номінований на Оскар і який частково знімався в Україні, для промоції України й для представлення більше українського контексту на такій визначній премії як Оскар", – підсумувала вона.

"Будинок зі скалок": дивіться трейлер до фільму