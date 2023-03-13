Это не их война, – почему на Оскаре-2023 проигнорировали Украину

В ночь на 13 марта в Голливуде отгремела самая престижная премия Оскар-2023. Организаторы решили не поддерживать Украину и не упоминать о войне. Почему да – читайте в комментарии 24 Канала украинской продюсера и сценариста Анны Паленчук.

Анна Паленчук обратила внимание на то, как рядовые американцы отзываются о героизме украинского народа, но подчеркнула, что для Американской Киноакадемии – это не тема №1. По ее словам, Украина, к сожалению, уже не на первых страницах.

Смотрите также "Навальный" взял Оскара, но не остановил борьбу украинцев: что значит эта победа

Анна Паленчук об игнорировании Украины на Оскаре-2023

"Идет второй год войны и в Украине нет американского контингента для того, чтобы американцы это считали своей войной, – поделилась Анна. – Конечно, рядовые американцы увлекаются героизмом, отвагой, преданностью и патриотизмом украинского народа. Но в Америке это далеко не первая тема, которая важна для обсуждения обществом".

Как сообщила продюсер в комментарии 24 Канала, Оскар – это американская премия Американской Киноакадемии. В ее понимании организаторы не упомянули об украинской войне именно потому, что "это не их война". А еще она отметила о фильме "Дом из заноз", который из-за недостаточно мощной промокампании, не взял Оскара.

Я думаю, что все-таки украинский дипломатический фронт должен работать, возможно, еще больше. Ведь в этом году в номинации был фильм "Дом из заноз" - копродукция с участием Украины. И, к сожалению, была очень ограничена промокампания этого фильма из-за финансирования. Промокампании Оскара – это миллионные кампании, которые вкладывают производители или дистрибьюторы по продвижению фильмов именно для киноакадемиков и американского рынка. Над этим нужно работать,

– отметила она.

Анна считает, что Оскару в этом году если и нужно было больше акцента сделать на Украине, то это предложение должно было исходить из Украины, а не от Американской Кинокомпании.

"Со мной, как с продюсершей, которая отвечала на съемки фильма RRR в Украине, за все время оскаровской кампании никто из Госкино не связался А Госкино – это орган в Украине, который должен продвигать украинскую киноиндустрию. И они могли использовать и то, что "Дом из заноз", номинированный на Оскар, и то, что фильм RRR, номинированный на Оскар и частично снимавшийся в Украине, для продвижения Украины и для представления больше украинского контекста на такой выдающейся премии как Оскар ", – подытожила она.

"Дом из заноз": смотрите трейлер к фильму