Это означает только одно – мы продолжаем свою борьбу – на фронте и в тылу. Почему мир до сих пор пытается отбелить "хороших россиян" – вопрос достаточно риторический. Что победа "Навального" будет означать для Запада и почему это может быть опасно для Украины – рассказываем в материале 24 Канала.

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"Навальный" победил на Оскаре-2023

На сцену за золотой статуэткой вышла команда фильма "Навальный" от канадского режиссера Дэниела Роэра и жена россиянина. В своем выступлении она обратилась к своему мужу и начала говорить что-то о "свободной России". В то же время автор фильма назвал войну "путинской".

Мой муж находится в тюрьме просто за то, что говорил правду. Мой муж находится в тюрьме просто за то, что защищал демократию. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты окажешься на свободе, и наша страна будет свободной!,

– заявила она.



Жена Навального Юлия на сцене Оскара / Скриншот торжественной церемонии

Риторика Навального и политические последствия победы фильма

В целом, сюжет документальной ленты разворачивается над событиями отравления политика, его лечением в Германии и возвращением в Россию. Съемочная группа была вместе с самим Навальным.

По словам украинского киноведа Лукьяна Галкина, в фильме о Навальном отбеливают "хороших" россиян и смещен фокус борьбы Украины против России. И с этим нельзя не согласиться. Лента действительно будет иметь политические последствия, учитывая и мощную промокампанию "Навального" в мире, что и приблизило его к победе на Оскаре.

Если учесть и последнюю риторику Навального о Крыме… А, напомним, он хочет признать границы Украины в 1991 году и опубликовал "15 пунктов гражданина России, желающего блага своей стране". В нем он предлагает полностью вывести российские войска из Украины и вернуть все оккупированные территории. Также есть предложение о выплате репараций Украине. Но для этого Запад должен отменить санкции против нефти и газа, ведь именно по продаже и будет происходить выплата компенсаций.

По словам эксглавы МИД Павла Климкина, Навальный видит себя преемником Путина и хочет убедить Запад в целесообразности такого будущего.

В описании фильма говорится о том, что режиссер-документалист Даниэль Рогер показал "смелого кандидата на кресло президента, который готов пожертвовать всем, чтобы провести реформы на своей родине".

"Навальный": смотрите трейлер

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Победа Навального на Оскаре-2023 может представить политика символом борьбы с режимом Путина. К тому же "единственным, кто борется с режимом Путина". Но эти понятия довольно ложны.

Украина борется веками за свои права и свободу. Путин же – лишь часть истории и образ всего русского народа сейчас. За войну в Украине и геноцид украинцев ответственен не только глава Кремля, но и каждый россиянин без исключения. Именно это мы доказываем миру каждый день.

И действительно болит, потому что когда победу одерживают такие фильмы, ведь это влияет и на политическое видение американцев. Вот недавно Хью Джекман выразил восхищение "Навальным" и сказал, что это "фильм о человеке, буквально ежедневно рискующем своей жизнью". Однако украинцы молчать не стали и сразу ответили: "Гью Джекман, фильм действительно фантастический. Но нужен нюанс: "Навальный – российский ультранационалист". Он против путинской коррупции, но за так называемый "Русский мир", не уважающий суверенные границы и стремится к расширению Российской империи", или "Если бы Россия не убивала украинцев, было бы даже смешно наблюдать, как сторонники Навального закатывают истерики и сыплются образами типа "Навальный единственный, кто воюет с Путиным!".

Борьба Украины продолжается, хотя российская пропаганда действует

Так что наша борьба продолжается. И напомним, что в номинации "Лучший документальный фильм" за золотую статуэтку соревновался фильм совместного производства с Украиной "Дом из заноз". Он рассказывает о том, как вблизи линии фронта на востоке Украины небольшая группа волевых социальных работников и работниц без устали работает в одном особом детдоме, создавая необходимое безопасное пространство для жизни детей, пока государственные органы и суды решают дальнейшую судьбу ребенка и его семьи.

Главной целью киноленты было желание привлечь как можно больше внимания к Украине. Однако победа ленты "Навальный" в очередной раз доказала, что машина российской пропаганды очень хорошо работает на иностранную аудиторию и "умеет раскручивать псевдо героев там, где героев нет". "Мы украинцы, мы не жалуемся. Мы боремся. Убеждаем, доносим, доказываем информацию снова и снова пока нас не услышат. Даже если услышать должны в Голливуде", – ободрила команда фильма "Дом из заноз".

"Дом из заноз": смотрите трейлер