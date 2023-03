The Last of Us перевершив "Дім Дракона": все, що відомо про 2 сезон серіалу

Серіал The Last of Us Part I за мотивами однойменної гри одразу після прем’єри завоював серця справжніх кіноманів. Одразу після першого сезону стало відомо, що шоу продовжено. Очевидно, він матиме назву на The Last of Us Part II.

WBD поділилися інформацією щодо переглядів і з’ясувалося, що кожну серію "Останніх з нас" в середньому переглянуло 30,4 мільйона глядачів. Тоді як "Дім Дракона" мав по 29 мільйонів глядачів на епізод.

The Last of Us 2 сезон: все, що відомо на сьогодні

Акторський склад

У другій грі Еллі на п'ять років старше, однак Белла Рамзі продовжить грати її роль і поготів – зараз акторці якраз 19 років. Під час пресконференції режисер, продюсер і сценарист серіалу Крейг Мейзін пожартував про те, що Белла зараз перебуває в "експериментальному процесі" підготовки до ролі дорослішої Еллі, який полягає у "викурюванні шести пачок цигарок на день на дієті з нерозбавленого віскі та зіпсованої яловичини".

Невідомо, чи повернеться до своєї ролі Педро Паскаль. Адже The Last of Us Part II здебільшого фокусується на Еллі, її партнерці Діні та новому персонажі на ім'я Еббі Андерсон. Ймовірно, він все-таки з'явиться в першому епізоді або у спогадах.

Я знаю, що відбудеться в другій грі, і я нервуюся через можливу відсутність Педро якийсь час. Це буде дуже сумно,

– каже Рамзі.

Зараз тривають переговори про роль Еббі. Чимало глядачів припускають, що її може зіграти Шеннон Беррі, бо нібито Мейзін і Дракманн нещодавно підписалися на неї в інстаграмі.

Кадр з серіалу The Last of Us / HBO

Сюжет

Другий сезон розвиватиметься відповідно до наступної однойменної гри. Ми у цьому впевнені, що фінал сезону завершився фіналом першої гри. Крім цього, Мейзін доповнив, що Part II може отримати більше одного сезону.

"Ми дуже обережно говоримо про другу частину, але дія The Last of Us Part II відбувається через кілька років після історії оригінальної гри. Обсяг історії, що залишилася, вимагатиме більше часу для оповідання", — поділився Мейзін.

Крейг та HBO зауважили, що сезонів може бути стільки, скільки цього вимагає історія. "Деякі з речей, які мене найбільше хвилюють – це зміни (…) і те, як історія знову оживає у цій оновленій версії. І я думаю, що це захоплююче, тому що воно спирається на почуття, які у вас були від гри, дуже сильно і по-новому", – також наголосив Дракманн.

Коли вийде другий сезон

Педро Паскаль розповів Collider, що зйомки нового сезону The Last of Us Part, ймовірно, розпочнуть знімати у 2023 році. Відштовхуючись від цього, реліз на стрімінгу може відбутися у 2024 – 2025 роках.

The Last of Us: дивіться трейлер першого сезону