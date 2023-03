The Last of Us превзошел "Дом Дракона": все, что известно о 2 сезоне сериала

Сериал The Last of Us Part I по мотивам одноименной игры сразу после премьеры завоевал сердца настоящих киноманов. Сразу после первого сезона стало известно, что шоу продолжено. Очевидно, он будет называться The Last of Us Part II.

WBD поделились информацией о просмотрах и выяснилось, что каждую серию "Последних из нас" в среднем посмотрело 30,4 миллиона зрителей. В то время как "Дом Дракона" имел по 29 миллионов зрителей на эпизод.

The Last of Us 2 сезон: все, что известно на сегодня

Актерский состав

Во второй игре Элли на пять лет старше, однако Белла Рамзи продолжит играть ее роль и подавно – сейчас актрисе как раз 19 лет. Во время пресс-конференции режиссер, продюсер и сценарист сериала Крейг Мэйзин пошутил о том, что Белла сейчас находится в "экспериментальном процессе" подготовки к роли взрослой Элли, который заключается в "выкуривании шести пачек сигарет в день на диете из неразбавленного виски и испорченной говядины".

Неизвестно, вернется ли в свою роль Педро Паскаль. Ведь The Last of Us Part II в большинстве своем фокусируется на Элли, ее партнерке Дине и новом персонаже по имени Эбби Андерсон. Вероятно, он все-таки появится в первом эпизоде или воспоминаниях.

Я знаю, что произойдет во второй игре, и я нервничаю из-за возможного отсутствия Педро какое-то время. Это будет очень грустно,

– говорит Рамзи.

Сейчас ведутся переговоры о роли Эбби. Многие зрители предполагают, что ее может сыграть Шеннон Берри, потому что якобы Мэйзин и Дракманн недавно подписались на нее в инстаграме.

Кадр из сериала The Last of Us / HBO

Сюжет

Второй сезон будет развиваться в соответствии со следующей одноименной игрой. Мы в этом уверены, что финал сезона завершился финалом первой игры. Кроме того, Мейзин дополнил, что Part II может получить более одного сезона.

"Мы очень осторожно говорим о второй части, но действие The Last of Us Part II происходит через несколько лет после истории оригинальной игры. Объем оставшейся истории потребует больше времени для рассказа", — поделился Мейзин.

Крэйг и HBO отметили, что сезонов может быть столько, сколько этого требует история. "Некоторые из вещей, которые меня больше всего волнуют – это изменения (…) и то, как история снова оживает в этой обновленной версии. И я думаю, что это увлекательно, потому что оно опирается на чувства, которые у вас были от игры, очень сильно и по-новому", – также подчеркнул Дракманн.

Когда выйдет второй сезон

Педро Паскаль рассказал Collider, что съемки нового сезона The Last of Us Part, вероятно, начнут снимать в 2023 году. Отталкиваясь от этого, релиз на стриминге может состояться в 2024 – 2025 годах.

The Last of Us: смотрите трейлер первого сезона