"Не від кулі снайпера, і не віддавав бронежилет": мати Павла Лі розповіла правду про смерть сина

Український актор Павло Лі загинув 6 березня. Повідомлялося, що після вторгнення росії він приєднався до лав ЗСУ і помер від куль окупантів. Проте його мама розповіла, що все це неправда.

Насамперед Павло ніколи не був в теробороні, а тільки працював волонтером. Його вбили як цивільну особу.

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Мати Павло Лі розповіла правду про смерть сина

У коментарі НСЖУ його мати Марія Василівна Лі розповіла, що Павло працював у волонтерському штабі міської ради. "Мені потрібна правда про сина, а не легенди!", – наголосила вона.

Спочатку про нього писали, ніби він служив у територіальній обороні, потім – ніби загинув від кулі снайпера, віддавши свій бронежилет. Це все – неправда. Вбивство мого сина, цивільного, – це воєнний злочин, за який убивці мають відповісти!,

– повідомила вона.

А відоме фото Павла у військовій формі зроблено на зйомках кінофільму "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва, присвяченого подвигу Луганського прикордонного загону у 2014 році.

Павло Лі на кадрах з фільму "Мирний-21" / Фото з інстаграму актора

Пресслужба НСЖУ спілкувалася з багатьма людьми, які були поруч з Павлом напередодні та під час трагедії. "Всі вони твердять, що з початком широкомасштабної війни Павло прийшов у міську раду Ірпеня – міста, де жив у останні роки, й попросив, щоб його взяли в тамтешню волонтерську групу, діяльність якої координувала депутатка міськради Зоряна Міронішена. Волонтери приймали дзвінки від людей, реагували на різні критичні ситуації, розвозили гуманітарну допомогу літнім людям, хворим, багатодітним сім’ям, які залишилися в місті й не могли про себе подбати", – наголошує НСЖУ.

5 березня в Ірпінь зайшли російські війська. У місті зникла електрика, розпочалися масовані обстріли. Волонтери мусіли припинити свою діяльність. Наступного дня, 6 березня, мали евакуйовуватися.

Але Павло Лі, Ірина Мигитко і Тарас Мельник вирішили перед цим з’їздити по своїх домівках. Тоді ніхто не знав, що ту частину міста, куди вони вирушили, було вже окуповано,

– повідомляє НСЖУ.

Тарас Мельник повідомив, що спочатку вони заїхали додому до Павло, а потім рушили до Ірини. НСЖУ доповнила: "По дорозі їх зустріли літні чоловік і жінка з дівчинкою, які попросили довезти їх до Романівського мосту на виїзді з Ірпеня. Волонтери виконали їхнє прохання, після чого повернулися на свій маршрут. Після повороту з вулиці Університетської на вулицю Пушкінську їх обстріляли зі стрілецької зброї. Російські військові, підбігши до автомобіля, що врізався в дерево, погрожуючи автоматами, наказали Ірині й Тарасові, які отримали поранення, йти геть. Залитий кров’ю Павло залишився на місці трагедії".

За декілька днів українці знайшли тіло Павло Лі. Актору було 33 роки.

"За останні 48 годин є можливість сісти та світлину кинути про те, як нас бомблять, а ми усміхаємося, тому що впораємось і все буде Україна. Ми працюємо", – писав актор у своєму інстаграмі за день до смерті.



Розстріляний автомобіль, в якому їхали Павло Лі, Ірина Мигитко і Тарас Мельник / Фото Тараса Мельника

Що відомо про Павла Лі

Він народився у Євпаторії, в Криму. Знімався у кіно, рекламі, був актором дубляжу, брав участь у талант-шоу "Фабрика зірок-3", яке принесло йому широку популярність. Українській публіці Павло Лі відомий завдяки таким фільмам: