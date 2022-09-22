"Не от пули снайпера, и не отдавал бронежилет": мать Паши Ли рассказала правду о смерти сына

Украинский актер Паша Ли погиб 6 марта. Сообщалось, что после вторжения россии он присоединился к рядам ВСУ и умер от пуль оккупантов. Однако мама рассказала, что все это неправда.

Прежде Паша никогда не был в терробороне, а только работал волонтером. Его убили как гражданское лицо.

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Мать Паши Ли рассказала правду о смерти сына

В комментарии НСЖУ мать Мария Васильевна Ли рассказала, что Паша работал в волонтерском штабе городского совета. " Мне нужна правда о сыне, а не легендах !", –подчеркнула она.

Сначала о нем писали, будто он служил в территориальной обороне, потом – словно погиб от пули снайпера, отдав свой бронежилет. Это все – неправда. Убийство моего сына, гражданского, – это военное преступление, за которое убийцы должны ответить!,

– сообщила она.

А известное фото Павла в военной форме сделано на съемках кинофильма "Мирный-21" Ахтема Сеитаблаева, посвященного подвигу Луганского пограничного отряда в 2014 году.

Паша Ли в кадрах из фильма "Мирный-21" / Фото из инстаграма актера

Пресс-служба НСЖУ общалась со многими людьми, которые находились рядом с Пашей накануне и во время трагедии. "Все они утверждают, что с началом широкомасштабной войны Павел пришел в городской совет Ирпеня – города, где жил в последние годы, и попросил, чтобы его взяли в тамошнюю волонтерскую группу, деятельность которой координировала депутат горсовета Зоряна Миронишена. Волонтеры принимали звонки от людей, реагировали на разные критические ситуации, развозили гуманитарную помощь пожилым людям, больным, многодетным семьям, которые остались в городе и не могли позаботиться о себе", – отмечает НСЖУ.

5 марта в Ирпень вошли русские войска. В городе пропало электричество, начались массированные обстрелы. Волонтеры должны были прекратить свою деятельность. На следующий день, 6 марта, должны были эвакуироваться.

Но Павел Ли, Ирина Мигитко и Тарас Мельник решили перед этим съездить по своим домам. Тогда никто не знал, что та часть города, куда они отправились, была уже оккупирована,

– сообщает НСЖУ.

Тарас Мельник сообщил, что сначала они заехали домой к Паше, а затем двинулись к Ирине. НСЖУ дополнила: "По дороге их встретили пожилые мужчина и женщина с девочкой, которые попросили довезти их до Романовского моста на выезде из Ирпеня. Волонтеры выполнили их просьбу, после чего вернулись на свой маршрут. После поворота с улицы Университетской на улицу Пушкинскую их обстреляли из стрелкового оружия. Русские военные, подбежав к врезавшемуся в дерево автомобилю, угрожая автоматами, приказали Ирине и Тарасу, которые получили ранения, уходить. Залитый кровью Павел остался на месте трагедии".

Через несколько дней украинцы нашли тело Паши Ли. Актеру было 33 года.

"За последние 48 часов есть возможность сесть и фотографию бросить о том, как нас бомбят, а мы улыбаемся, потому что справимся и все будет Украина. Мы работаем", – писал актер в своем инстаграме за день до смерти.



Расстрелянный автомобиль, в котором ехали Павел Ли, Ирина Мигитко и Тарас Мельник / Фото Тараса Мельника

Что известно о Павле Ли

Он родился в Евпатории, в Крыму. Снимался в кино, рекламе, был актером дубляжа, участвовал в талант-шоу "Фабрика звезд-3", которое принесло ему широкую популярность. Украинской публике Павел Ли известен благодаря следующим фильмам: