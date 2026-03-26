Поповнили список зрадників: 3 акторки, які родом з України, але мовчать про війну

Деякі знаменитості, родом з України, продовжують жити в Росії та заробляти криваві рублі. Колись вони були улюбленцями українців, а тепер остаточно поповнили список зрадників.

Серед українських акторок, які мовчать про війну, Антоніна Паперна, Мирослава Карпович і Галина Безрук. Більше про них читайте у матеріалі 24 Каналу.

Які актори родом з України, але мовчать про війну?

Антоніна Паперна

Антоніна Паперна – донька легендарних українських акторів Ольги Сумської та Євгена Паперного. Вона переїхала до Росії ще задовго до початку повномасштабного вторгнення та навіть побудувала там сім'ю: вийшла заміж за російського актора Володимира Яглича, з яким виховує двох дітей: доньку Єву та сина Данила.

Паперна продовжує розвивати кар'єру в Росії та мовчить про війну. Нещодавно її сестра, Ганна Борисюк, розповіла, що не бачились з Антоніною з початку повномасштабного вторгнення.

Хто для мене Тоня? Моя друга мама. Звісно, ми й подруги, і так теж можна сказати, але вона завжди була для мене значно більше. Мама частіше спілкується з нею, а мені не завжди легко ділитися емоціями на відстані – значно простіше наживо,

– поділилась молодша донька Сумської.

Антоніна Паперна / Фото з інстаграму акторки

Мирослава Карпович

Мирослава Карпович народилася у місті Бердянськ Запорізької області. Вона стала відомою завдяки серіалу "Татусеві дочки", де зіграла роль старшої доньки сім'ї Васнецових – Марії.

Карпович не висловлюється про російсько-українську війну, навіть попри те, що її рідне місто зараз окуповане. Запроданка є фігуранткою бази "Миротворець" через незаконну гастрольну діяльність в окупованому Криму.

Мирослава Карпович / Фото з російських ЗМІ

Галина Безрук

Галина Безрук – ще одна акторка, яка колись була дуже популярною в Україні. Вона родом з міста Краматорськ Донецької області, проте наразі живе та працює в Росії.

Безрук знялась в таких популярних українських серіалах, як "Будиночок на щастя", "Останній москаль" та "Слуга народу". Обранцем акторки є російський диригент Арсентій Ткаченко.

Галина Безрук / Фото з інстаграму акторки

