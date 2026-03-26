Некоторые знаменитости, родом из Украины, продолжают жить в России и зарабатывать кровавые рубли. Когда-то они были любимцами украинцев, а теперь окончательно пополнили список предателей.

Среди украинских актрис, которые молчат о войне, Антонина Паперная, Мирослава Карпович и Галина Безрук.

Какие актеры родом из Украины, но молчат о войне?

Антонина Паперная

Антонина Паперная – дочь легендарных украинских актеров Ольги Сумской и Евгения Паперного. Она переехала в Россию еще задолго до начала полномасштабного вторжения и даже построила там семью: вышла замуж за российского актера Владимира Яглыча, с которым воспитывает двоих детей: дочь Еву и сына Даниила.

Паперная продолжает развивать карьеру в России и молчит о войне. Недавно ее сестра, Анна Борисюк, рассказала, что не виделись с Антониной с начала полномасштабного вторжения.

Кто для меня Тоня? Моя вторая мама. Конечно, мы и подруги, и так тоже можно сказать, но она всегда была для меня гораздо больше. Мама чаще общается с ней, а мне не всегда легко делиться эмоциями на расстоянии – значительно проще вживую,

– поделилась младшая дочь Сумской.

Мирослава Карпович

Мирослава Карпович родилась в городе Бердянск Запорожской области. Она стала известной благодаря сериалу "Папины дочки", где сыграла роль старшей дочери семьи Васнецовых – Марии.

Карпович не высказывается о российско-украинской войне, даже несмотря на то, что ее родной город сейчас оккупирован. Предательница является фигуранткой базы "Миротворец" из-за незаконной гастрольной деятельности в оккупированном Крыму.

Галина Безрук

Галина Безрук – еще одна актриса, которая когда-то была очень популярной в Украине. Она родом из города Краматорск Донецкой области, однако сейчас живет и работает в России.

Безрук снялась в таких популярных украинских сериалах, как "Домик на счастье", "Последний москаль" и "Слуга народа". Избранником актрисы является российский дирижер Арсентий Ткаченко.

