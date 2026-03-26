Среди украинских актрис, которые молчат о войне, Антонина Паперная, Мирослава Карпович и Галина Безрук. Больше о них читайте в материале 24 Канала.
Какие актеры родом из Украины, но молчат о войне?
Антонина Паперная
Антонина Паперная – дочь легендарных украинских актеров Ольги Сумской и Евгения Паперного. Она переехала в Россию еще задолго до начала полномасштабного вторжения и даже построила там семью: вышла замуж за российского актера Владимира Яглыча, с которым воспитывает двоих детей: дочь Еву и сына Даниила.
Паперная продолжает развивать карьеру в России и молчит о войне. Недавно ее сестра, Анна Борисюк, рассказала, что не виделись с Антониной с начала полномасштабного вторжения.
Кто для меня Тоня? Моя вторая мама. Конечно, мы и подруги, и так тоже можно сказать, но она всегда была для меня гораздо больше. Мама чаще общается с ней, а мне не всегда легко делиться эмоциями на расстоянии – значительно проще вживую,
– поделилась младшая дочь Сумской.
Антонина Паперная / Фото из инстаграма актрисы
Мирослава Карпович
Мирослава Карпович родилась в городе Бердянск Запорожской области. Она стала известной благодаря сериалу "Папины дочки", где сыграла роль старшей дочери семьи Васнецовых – Марии.
Карпович не высказывается о российско-украинской войне, даже несмотря на то, что ее родной город сейчас оккупирован. Предательница является фигуранткой базы "Миротворец" из-за незаконной гастрольной деятельности в оккупированном Крыму.
Мирослава Карпович / Фото из российских СМИ
Галина Безрук
Галина Безрук – еще одна актриса, которая когда-то была очень популярной в Украине. Она родом из города Краматорск Донецкой области, однако сейчас живет и работает в России.
Безрук снялась в таких популярных украинских сериалах, как "Домик на счастье", "Последний москаль" и "Слуга народа". Избранником актрисы является российский дирижер Арсентий Ткаченко.
Галина Безрук / Фото из инстаграма актрисы
Какие еще актеры оказались предателями?
Никита Панфилов – звезда украинского сериала "Пес". Российский актер 7 лет прожил в Украине, однако все равно поддался российской пропаганде.
Виталий Гогунский – актер, известный по роли Кузи в сериале "Универ". Он открыто поддерживает войну России против Украины и является сторонником режима Владимира Путина.
Нонна Гришаева – звезда сериала "Папины дочки", уроженка Одессы. Актриса продолжает продвигать пропагандистский нарратив о братских народах.