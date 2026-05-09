В интервью 24 каналу заместитель командира Третьего армейского корпуса Кирилл Беркаль с позывным "Кирт", который снялся в фильмов, рассказал, чем его зацепил этот проект.

Чем фильм "КИЛЛХАУС" зацепил Кирилла Беркаля?

Кирилл Беркаль вспомнил, что познакомился с режиссером Любомиром Левицким благодаря своему боевому побратиму, офицеру ГУР с позывным "Техас". Они записали интервью.

И это, наверное, был один из самых искренних и легких разговоров в моей жизни. Потому что это было не интервью, а просто общение с другом. Впоследствии на съемочной площадке Любомир создал точно такую же атмосферу – легкую и настоящую. Никто не играл. Все были собой. И именно это захватило меня с самого начала,

– признался военный.

По словам "Кирта", идея Левицкого заключалась в том, чтобы создать фильм "об украинском духе – несокрушимом, достойном, рыцарском и показать настоящий цвет украинской нации".

Это кино – о нас, о нашей воле, нашей войне и нашей победе. Мы все вырастали на голливудских героях. Но сегодня время изменилось, и каждый из нас имеет возможность делать такие же героические поступки уже сейчас. Поэтому идея фильма была действительно очень сильной,

– добавил он.

Беркаль отметил, что каждый активно участвовал в процессе создания фильма, а режиссер объяснял свой замысел и рассказывал, что именно хочет донести зрителям.

А мы уже воспроизводили все так, как действовали бы в подобных ситуациях в реальной жизни,

– подытожил "Кирт".

Кого Кирилл Беркаль сыграл в фильме "КИЛЛХАУС"?

Отметим, что Кирилл Беркаль сыграл в фильме "КИЛЛХАУС" самого себя, но с периода, когда был командиром батальона. Военный объяснил, что его герой – это собирательный образ, сформированный из разных этапов службы: Марьинка, Красногоровка, командование вторым батальоном "Азова", Военная школа имени Евгения Коновальца, сектор "С" во время обороны Мариуполя

"Кирт" также поделился, что большинство диалогов актеры писали сами. Они хотели сохранить режиссерский замысел Любомира Левицкого, но адаптировать работу под себя.