В інтерв'ю 24 Каналу заступник командира Третього армійського корпусу Кирило Беркаль з позивним"Кірт", який знявся у фільмів, розповів, чим його зачепив цей проєкт.

Чим фільм "КІЛЛХАУС" зачепив Кирила Беркаля?

Кирило Беркаль пригадав, що познайомився з режисером Любомиром Левицьким завдяки своєму бойовому побратиму, офіцеру ГУР із позивним "Техас". Вони записали інтерв'ю.

І це, напевно, була одна з найщиріших і найлегших розмов у моєму житті. Бо це було не інтерв'ю, а просто спілкування з другом. Згодом на знімальному майданчику Любомир створив точно таку ж атмосферу – легку й справжню. Ніхто не грав. Усі були собою. І саме це захопило мене з самого початку,

– зізнався військовий.

За словами "Кірта", ідея Левицького полягала в тому, щоб створити фільм "про український дух – незламний, гідний, лицарський і показати справжній цвіт української нації".

Це кіно – про нас, про нашу волю, нашу війну й нашу перемогу. Ми всі виростали на голлівудських героях. Але сьогодні час змінився, і кожен із нас має можливість робити такі самі героїчні вчинки вже зараз. Тому ідея фільму була справді дуже сильною,

– додав він.

Беркаль наголосив, що кожен активно долучався до процесу створення фільму, а режисер пояснював свій задум та розповідав, що саме хоче донести глядачам.

А ми вже відтворювали все так, як діяли б у подібних ситуаціях у реальному житті,

– підсумував "Кірт".

Кого Кирило Беркаль зіграв у фільмі "КІЛЛХАУС"?

Зазначимо, що Кирило Беркаль зіграв у фільмі "КІЛЛХАУС" самого себе, але з періоду, коли був командиром батальйону. Військовий пояснив, що його герой – це збірний образ, сформований із різних етапів служби: Мар'їнка, Красногорівка, командування другим батальйоном "Азову", Військова школа імені Євгена Коновальця, сектор "С" під час оборони Маріуполя

"Кірт" також поділився, що більшість діалогів актори писали самі. Вони хотіли зберегти режисерський задум Любомира Левицького, але адаптувати роботу під себе.