Одну из ролей сыграл Кирилл Беркаль ("Кирт") – заместитель командира Третьего армейского корпуса. В эксклюзивном интервью 24 Каналу он рассказал, кого именно воплотил на экране.

Рекомендуем Криминальный детектив, которому более 20 лет, стал фаворитом украинцев на Netflix

Кто в фильме "КИЛЛХАУС" сыграл роль самого себя?

Кирилл Беркаль ("Кирт") рассказал, что в фильме он фактически сыграл самого себя – правда, с периода, когда был командиром батальона.

По его словам, это собирательный образ, сформирован из разных этапов службы, в частности опыта в Марьинке, Красногоровке, во время командования вторым батальоном "Азова", обучения в Военной школе имени Евгения Коновальца и работы в секторе "С" во время обороны Мариуполя.

Зритель точно увидит очень важную командирскую дилемму: когда есть миссия, есть риск и есть подчиненный, который имеет собственное мнение и открыто не соглашается с командиром. Это сцена о лидерстве. Мы всегда учим личный состав прислушиваться к своим людям,

– рассказал Беркаль.



"Кирт" и Сергей Стрельников / Кадр из фильма "КИЛЛХАУС"

"Кирт" рассказал, что значительную часть диалогов они создавали самостоятельно. Военные стремились сохранить режиссерский замысел, одновременно адаптировав тексты под собственный опыт и реальное поведение.

По его словам, в этой сцене они с Доком предстают как командир батальона и его заместитель: объясняют подчиненным риски, уже получив замечание от руководства и осознавая опасность для личного состава. В то же время, увидев уверенность подчиненного, который имеет другое мнение, они решают пойти на риск – делегируют ему полномочия и берут ответственность на себя.

"КИЛЛХАУС": смотрите онлайн трейлер фильма

Что стоит знать о Кирилле Беркале?

Кирилл Беркаль – украинский военнослужащий Вооруженных сил Украины.

В полк "Азов" он присоединился еще в 2014 году, где прошел обучение в Военной школе имени Евгения Коновальца.

Впоследствии стал командиром 2-го батальона "Азова", а также возглавил эту военную школу.

Он участвовал в Павлополь-Широкинской операции. Под его командованием украинские силы освободили и удержали Широкино.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Беркаль находился в составе "Азова" и до последнего держал оборону Мариуполя.

Мы на весь мир, на всю страну постоянно повторяли: Россия, враг близко, они уже гибридно воюют, они обкатывают свои войска. Придет день, они пойдут в полномасштабную атаку. Так и произошло. Поэтому в принципе в Азове вся наша философия была направлена в подготовку людей к вызовам к полномасштабной войне. Что именно мы и увидели 24 февраля,

– "Кирт" о начале большой войны в интервью Эспрессо.

Он находился в районе металлургического комбината имени Ильича, а затем – на "Азовстали".

Вместе с другими защитниками попал в плен, но в сентябре 2022 года был освобожден в рамках обмена.

Мы не знали что происходит в стране. Мы думали, а может уже и наших родных нет. Они там говорят: все, мы штурмуем Львов. Мы взяли Запорожье. А потом бах – какая-то новость, какой-то Соловьев кричит: зрада, зрада, наступательная операция. И мы такие думаем: какой Львов какое Запорожье, если наша артиллерия делает прилеты по Донецку? То есть наши еще здесь,

– вспоминал военный в интервью Суспільному.