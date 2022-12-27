На зйомках серіалу: популярна 20-річна індійська актриса вчинила самогубство

Індійська актриса Туніша Шарма, якій через 10 днів мав виповнитися 21 рік, наклала на себе руки під час фільмування серіалу "Алі-Баба: Легенда воїна". Її знайшли мертвою у гримерці.

Підозрюють, що дівчина вчинила самогубство через розставання зі своїм хлопцем Шизаном Мохаммедом Кханом. Наразі його затримала поліція для з’ясування обставин.

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Індійська актриса Туніша Шарма вчинила самогубство під час зйомок серіалу

Шизан Мохаммед Кхан також є актором, який знімався разом із Шармою. Він розповів слідчим, що раніше дівчина вже намагалася скоїти суїцид, проте він нібито щоразу її рятував. Акторка часто була в депресії, у якої виникали тривожні думки щодо свого майбутнього. Шизан також повідомив, що він став ініціатором розриву стосунків і припинив спілкуватися з дівчиною через належність до громад різних конфесій.

Ще два тижні тому дівчина постила в інстаграмі щасливі фото з Шизаном.



Туніша Шарма з подругою та хлопцем / Фото з інстаграму актриси

Що відомо про Тунішу Шарму

Це індійська актриса телебачення та кіно. Вона дебютувала у фантастиці "Бхарат Ка Вір Путра – Махарана Пратап" у ролі Чанди Кавар у 2015 році. Шарма найбільш відома тим, що зіграла Раджкумарі Аханкару в "Імператорі Ашока", а також у стрічках: "Одержимість", "Дивись ще раз", "Кохання через Інтернет".