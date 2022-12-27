На съемках сериала: популярная 20-летняя индийская актриса совершила самоубийство

Индийская актриса Туниша Шарма, которой через 10 дней должен был исполниться 21 год, покончила с собой во время съемки сериала "Али-Баба: Легенда воина". Ее нашли мертвой в гримерке.

Подозревают, что девушка совершила самоубийство из-за расставания со своим парнем Шизаном Мохаммедом Кханом. Пока его задержала полиция для выяснения обстоятельств.

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Индийская актриса Туниша Шарма совершила самоубийство во время съемок сериала

Шизан Мохаммед Кхан также является актером, снимавшимся вместе с Шармой. Он рассказал следователям, что раньше девушка уже пыталась совершить суицид, однако он якобы каждый раз ее спасал. Актриса часто была в депрессии, у которой возникали тревожные мысли относительно своего будущего. Шизан также сообщил, что он стал инициатором разрыва отношений и прекратил общаться с девушкой из-за принадлежности к общинам разных конфессий.

Еще две недели назад девушка постилась в инстаграмме счастливых фото с Шизаном.



Туниша Шарма с подругой и парнем / Фото из инстаграма актрисы

Что известно о Тунише Шарме

Это индийская актриса телевидения и кино. Она дебютировала в фантастике "Бхарат Ка Вир Путра – Махарана Пратап" в роли Чанды Кавар в 2015 году. Шарма наиболее известна тем, что сыграла Раджкумари Аханкару в "Императоре Ашока", а также в лентах: "Одержимость", "Смотри еще раз", "Любовь через Интернет".