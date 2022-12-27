На экране Ортега казалась такой же разносторонней, как и главная героиня, которую она изображала. Однако многие из этих навыков были изучены всего за пару месяцев или даже недель до съемок, в том числе игра на инструменте с нуля или изучение нового языка.

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Все, чему научилась Дженна Ортега для роли Уэнсдэй

Дженна Ортега зарекомендовала себя как талантливая актриса, воплотив роль Уэнсдэй, которую в 1990-х годах играла Кристина Риччи.

Виолончель

Ортега начала осваивать виолончель примерно за два месяца до съемок, до этого у нее не было опыта игры на этом инструменте. На протяжении всего сериала "Уэнсдэй" она сыграла несколько песен, включая Paint It Black группы The Rolling Stones и Don't Stop группы Fleetwood Mac.

Дженна Ортега в сериале "Уэнсдэй" / Netflix

Фехтование

Несмотря на наличие дублера, Ортези нужно было научиться фехтованию, чтобы выполнить свою роль. В рекламном интервью Netflix она заявила, что посещала уроки фехтования дважды в неделю, чтобы изучить этот вид спорта перед съемками. В то время как ее дублерша, Енни Умбхау в конце концов исполнила многие сцены фехтования вместо нее, Ортега завершила некоторые из них сама, и даже Умбхау похвалила ее, заявив, что "она надрала задницу в хореографии фехтования!".



Енни Умбхау и Дженна Ортега / Фото из соцсетей

Стрельба из лука и гребли на каноэ

Для съемок в сериале "Уэнсдэй", Ортега должна была уметь стрелять из лука и грести. По данным The New York Times, этому она научилась всего за несколько дней до съемки. Мало того, что она ни разу не моргала в сценах, да еще и все навыки продемонстрировала идеально.

Дженна Ортега в сериале "Уэнсдэй" / Netflix

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Танцы

Вирусный танец, который Уэнсдэй исполнила в четвертом эпизоде среды "Горе, какая ночь", на самом деле был поставлен Ортегой. Хотя это было довольно удивительно, особенно учитывая безумную популярность сцены в социальных сетях, Ортега не имела опыта танцев или хореографии.

Знаменитость была всего около недели, чтобы поставить хореографию и проработать движения. Вдохновением для танца Ортеги служили танцевальные движения, популярные среди гот-групп 1980-х годов и в гот-клубах, как она рассказала The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Учитывая, что у нее не было предыдущего опыта, она поделилась, что чувствовала себя очень неуверенно во время съемок этого эпизода. А также позже оказалось, что она болела коронавирусом во время съемок той сцены.

Дженна Ортега в сериале "Уэнсдэй" / Netflix

Немецкий язык

Готовясь к роли Уэнсдэй, Ортега учила немецкий язык. Учеба началась за неделю до съемок определенной сцены. Немецкоязычные зрители отметили сильный американский акцент Ортеги и слова, которые она произносила достаточно взволнованно.



Дженна Ортега в сериале "Уэнсдэй" / Netflix