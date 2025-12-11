Блискуча українська комедія стала однією із найпопулярніших на Netflix

Стримінгова платформа Netflix знову оновила свій список найпопулярніших фільмів. Це стрічки, які найчастіше переглядають на платформі.

Цього разу до топ-10 потрапила блискуча українська комедія 2024 року – фільм "Потяг у 31 грудня". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет стрічки та відгуки глядачів.

Дивіться також Ахтему Сеітаблаєву – 53: де він зараз і чим займається відомий режисер та актор

Яка українська комедія стала найпопулярнішою на Netflix?

Одним із найпопулярніших фільмів на стримінговій платформі Netflix за останній тиждень стала комедія "Потяг у 31 грудня". Її прем'єра відбулася 1 січня 2025 року й одразу підкорила серця українців. У стрічці багато смішних моментів, які вдало поєднані з теплими та душевними сценами, що дарують відчуття новорічного дива.

"Потяг у 31 грудня": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм став лідером українського прокату. Сюжет розгортається навколо героїв, які опинилися в одному потязі, що застрягає на півдорозі. Видно, усім пасажирам доведеться зустрічати Новий рік разом. Вони – зовсім різні люди, незнайомці, яким в один момент доведеться стати справжньою сім'єю.

Глядачі зазначають, що це банальний, але щирий, атмосферний і смішний український фільм, який має всі шанси стати новорічною класикою. Кумедні ситуації та влучні жарти додають стрічці особливого шарму.

До речі, Одразу дві українські стрічки у топах Netflix: найпопулярніші фільми, які зараз дивляться усі

Які ще українські фільми та серіали зараз дивляться на Netflix?

За останній час на Netflix вийшло справді багато українських стрічок. Майже усі вони одразу стають фаворитами користувачів платформи. Серед цих фільмів та серіалів:

"Каховський об'єкт"

"Вітя"

"Прикордонники" 2 сезон

"Антарктида" та інші.

Обирайте стрічку для перегляду та насолоджуйтесь переглядом уже сьогодні.