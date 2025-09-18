Спеціально до 35-річчя Незалежності України та 55-річчя фільму-концерту "Червона рута" FILM.UA та Прототип Продакшн розпочали зйомки романтичної комедії "Потяг "Червона рута".

У стрічці знімаються не лише відомі актори, а й учасники та переможці легендарного фестивалю. Прем'єра у кінотеатрах запланована на 20 серпня 2026 року, пише Кіно 24.

Символічно перший знімальний день був 13 вересня. Рівно 55 років тому у цей день вперше прозвучала "Червона рута". Однак у фільмі йдеться не лише про легендарну композицію, а й про багатозначність червоної рути в нашій українській культурі.

Цим поділився продюсер фільму Юрій Горбунов: "Червона Рута пов'язана з нами усіма. Потяг "Червона Рута" все дитинство возив мене у Яремче. Це були поїздки, де треба було відстоювати честь школи, тому певним чином це була буденність. Це перше. Друге – на всіх фестивалях "Червона Рута", крім Чернівців – я був у режисерській групі. Для мене всі ті артисти, які є вихідцями з фестивалю "Червона Рута" – це сьогодні квіти українського шоубізнесу. Звідти вийшли всі. Третє, сама пісня. Для мене, як людини, яка виросла в Івано-Франківську, пісня "Червона Рута" лунала з усіх радіоточок. Це все зійшлося і разом з однодумцями ми почали робити кіно.

Який сюжет фільму та хто в ньому зіграв?

Події у фільмі відбуваються в потязі "Червона рута". Саме там кохання з першого погляду неминуче. Хтось нарешті зможе віднайти справжнє, щире кохання, хтось – зберегти його, а хтось зрозуміє, що воно завжди було поруч.

На великих екранах зможемо побачити улюблених акторів: Олександра Рудинського, Романа Луцького, Катерину Варченко, Катерину Кузнєцову, В'ячеслава Довженка, Станіслава Боклана та інших.

Також у фільмі знімуться відомі артисти, серед яких Ірина Білик, для якої перша "Червона рута" стала дебютним виступом для великої аудиторії.

Я пам'ятаю 1989 рік. Я написала декілька пісень і я точно знала, що Україні потрібен мій голос. І напевне мені хотілося, щоб мої пісні, які я сама пишу були такими ж популярними як пісні Івасюка. Я дуже хвилювалася. Напевне, я не перемогла, тому що була не впевнена в собі. Але сьогодні, коли пройшло більш ніж 35 років як я співаю в Україні, я бачу повні зали, тисячі людей, які мене люблять, я дуже вдячна саме першому фестивалю "Червона Рута", цій пісні, цій назві за те, що мене вперше в житті оцінили саме там,

– згадує Ірина Білик.



Ірина Білик у фільмі "Потяг "Червона рута" / Фото пресслужби

Творці стрічки звернулися й до родини Зінкевичів. Василь Зінкевич у перший день не зміг долучитись до зйомок через стан здоров'я, але на знімальному майданчику був його син Богдан. Символічно, що хлопець прийшов у вишиванці, яка передається з покоління в покоління.

Режисером стрічки є Олексій Єсаков, оператор-постановник – Юрій Король, а продюсують Юрій Горбунов та Зоя Сошенко.

Фільм "Потяг "Червона Рута" створюється без державної підтримки. Стратегічним партнером і співінвестором фільму стала мережа мультимаркетів "Аврора".

Який ще фільм знімають на залізниці?

Напередодні різдвяних свят українці зможуть насолодитися історією улюблених героїв "Потягу у 31 грудня". Прем'єра стрічки "Потяг до Різдва" запланована на 1 грудня.

За сюжетом, напередодні Різдва абсолютно різні пасажири зі своїми проблемами та мріями сідають в один потяг. Святу вечерю їм доводиться організовувати у вагоні ресторані. Коли всі збираються разом, починають відбуватися справжні дива.