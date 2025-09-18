Специально к 35-летию Независимости Украины и 55-летию фильма-концерта "Червона рута" FILM.UA и Прототип Продакшн начали съемки романтической комедии "Поезд "Червона рута".

В ленте снимаются не только известные актеры, но и участники и победители легендарного фестиваля. Премьера в кинотеатрах запланирована на 20 августа 2026 года, пишет Кино 24.

Символично первый съемочный день был 13 сентября. Ровно 55 лет назад в этот день впервые прозвучала "Червона рута". Однако в фильме речь идет не только о легендарной композиции, но и о многозначности червоной руты в нашей украинской культуре.

Этим поделился продюсер фильма Юрий Горбунов: "Червона Рута связана с нами всеми. Поезд "Червона Рута" все детство возил меня в Яремче. Это были поездки, где надо было отстаивать честь школы, поэтому определенным образом это была обыденность. Это первое. Второе – на всех фестивалях "Червона Рута", кроме Черновцов – я был в режиссерской группе. Для меня все те артисты, которые являются выходцами с фестиваля "Червона Рута" – это сегодня цветы украинского шоубизнеса. Оттуда вышли все. Третье, сама песня. Для меня, как человека, который вырос в Ивано-Франковске, песня "Червона Рута" звучала из всех радиоточек. Это все сошлось и вместе с единомышленниками мы начали делать кино.

Какой сюжет фильма и кто в нем сыграл?

События в фильме происходят в поезде "Червона рута". Именно там любовь с первого взгляда неизбежна. Кто-то наконец сможет найти настоящую, искреннюю любовь, кто-то – сохранить ее, а кто-то поймет, что она всегда была рядом.

На больших экранах сможем увидеть любимых актеров: Александра Рудинского, Романа Луцкого, Екатерину Варченко, Екатерину Кузнецову, Вячеслава Довженко, Станислава Боклана и других.

Также в фильме снимутся известные артисты, среди которых Ирина Билык, для которой первая "Червона рута" стала дебютным выступлением для большой аудитории.

Я помню 1989 год. Я написала несколько песен и я точно знала, что Украине нужен мой голос. И наверное мне хотелось, чтобы мои песни, которые я сама пишу были такими же популярными как песни Ивасюка. Я очень волновалась. Наверное, я не победила, потому что была не уверена в себе. Но сегодня, когда прошло более 35 лет как я пою в Украине, я вижу полные залы, тысячи людей, которые меня любят, я очень благодарна именно первому фестивалю "Червона Рута", этой песне, этому названию за то, что меня впервые в жизни оценили именно там,

– вспоминает Ирина Билык.



Ирина Билык в фильме "Поезд "Червона рута" / Фото пресс-службы

Создатели ленты обратились и к семье Зинкевичей. Василий Зинкевич в первый день не смог присоединиться к съемкам по состоянию здоровья, но на съемочной площадке был его сын Богдан. Символично, что парень пришел в вышиванке, которая передается из поколения в поколение.

Режиссером ленты является Алексей Есаков, оператор-постановщик – Юрий Король, а продюсируют Юрий Горбунов и Зоя Сошенко.

Фильм "Поезд "Червона Рута" создается без государственной поддержки. Стратегическим партнером и соинвестором фильма стала сеть мультимаркетов "Аврора".

Какой еще фильм снимают на железной дороге?

Накануне рождественских праздников украинцы смогут насладиться историей любимых героев "Поезда в 31 декабря". Премьера ленты "Поезд к Рождеству" запланирована на 1 декабря.

По сюжету, накануне Рождества совершенно разные пассажиры со своими проблемами и мечтами садятся в один поезд. Праздничный ужин им приходится организовывать в вагоне ресторане. Когда все собираются вместе, начинают происходить настоящие чудеса.