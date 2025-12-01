"Це пігулка до повернення ментального здоров'я": що треба знати про фільм "Потяг до Різдва"

1 грудня 2025 року в українських кінотеатрах відбулася прем'єра найтеплішої сімейної комедії. Це фільм під назвою "Потяг до Різдва" – історія, яка дарує світло навіть у найтемніші дні.

Історія, яка нагадує, що ніхто не зламає українців, доки вони в єдності. Ексклюзивно для 24 Каналу український ведучий, шоумен і продюсер Юрій Горбунов розповів про цю стрічку.

Що сказав Юрій Горбунов про нову українську комедію "Потяг до Різдва"?

У час, коли російські окупанти намагаються знищити нашу єдність, українці стоять. І фільм "Потяг до Різдва" саме про це. Про те, що ми готові боротися за своє щастя та світло у своїх домівках і у своїх душах.

Це пігулка до повернення нашого ментального здоров'я. Це те, що дає нам позитивну емоцію. Після чого люди виходять з фільму і посміхаються. Це те, що нам треба. Бо нам після перемоги треба відбудовувати країну, треба морально зберігати здоров'я,

– зазначає Юрій Горбунов.

На запитання, чи зможе фільм додати різдвяного настрою людям, які його зараз втратили, Горбунов відповів, що, безперечно, зможе. Він зазначив, що так само було і з попереднім фільмом "Потяг у 31 грудня", і зараз команда продовжує цю традицію, адже Різдво – це свято родини, сім'ї та сімейних цінностей.

Обов'язково настане час, коли всі сім'ї об'єднаються. Обов'язково. Це випробування, яке ми всі маємо пройти,

– каже Горбунов.

Відповідаючи з ким з акторів йому було найприємніше працювати в проєкті, Юрій сказав, що в нього немає неулюблених акторів, адже всі, хто знімається в його проєктах, є для нього улюбленими. Також він прокоментував, кого було найважче вмовити взяти участь у зйомках, зазначивши, що це актор, ім'я якого поки що не розголошують, оскільки це сюрприз. Він додав, що глядачі побачать його, коли переглянуть фільм.

А зробити це можна вже у кінотеатрах вашого міста. Тож годі гаяти час – купуйте попкорн і вирушайте в подорож у "Потягу до Різдва" разом із найяскравішими персонажами.

Про що сюжет фільму "Потяг до Різдва"?

Стрічка "Потяг до Різдва" розповідає про те, як потяг з абсолютно різними пасажирами, у яких є свої плани, цілі та точки призначення, випадково застрягає через зимову хуртовину. Видається, їм доведеться святкувати найсімейніше свято в році разом. Тож абсолютно незнайомим людям доведеться стати одне одному справжньою сім'єю. Та чи вдасться їм це – ви дізнаєтеся у фіналі цієї сімейної комедії.

Стрічка наповнена теплом, радістю та комічними моментами, які подарують вам незабутні враження й емоції від перегляду. Тож якщо у вас поганий настрій та зовсім немає відчуття святковості – це точно варто виправляти. Візьміть із собою найближчу людину та пориньте в цікаву сімейну історію, яка ще нікого не залишила байдужим.