Високорейтингова драма на Netflix, яка закохала в себе українців

Період закінчення року – це завжди багато стресу, завдань та випробувань. У такі моменти так і хочеться поставити все на паузу та забути про усі дедлайни.

З цим ідеально допоможе цікава кіноісторія "Потяг у снах", яку можна подивитись на Netflix. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо подробиці сюжету.

Про що сюжету фільму "Потяг у снах"?

Американський драматичний фільм "Потяг у снах" вийшов у світ 21 листопада 2025 року. Його можна переглянути на стримінговій платформі Netflix. Дія фільму відбувається в Америці на початку XX століття – період великих змін, коли кожна людина перевірялася на міцність.

У центрі сюжету – Роберт. Він лісоруб і залізничник, який присвятив своє життя роботі над залізницею. Це була колосальна праця, адже колія прокладалася у США. Вона вимагала величезної віддачі та постійної присутності Роберта на місці. Через це він змушений жертвувати часом із найріднішими – коханою дружиною та донечкою, які живуть далеко.

"Потяг у снах": дивіться онлайн трейлер фільму

Все, що тримає його на плаву, – це бажання забезпечити сім'ї гідне життя. Проте з кожним відрядженням між ним та родиною зростає емоційний бар'єр. Роберт готовий йти на все, аби його праця виправдала себе.

Ця історія вже полюбилася великій кількості українських глядачів – не лише через сюжет, а передусім завдяки візуальній складовій та глибині фільму. Багато хто розглядає його не просто як історію, а як справжній драматичний портрет людини. Тут немає різких сюжетних поворотів чи яскравого екшену, проте фільм наповнений життям, яке захоплює і надихає глядачів.

У головних ролях – Джоел Еджертон, Фелісіті Джонс, Кліфтон Коллінз-молодший, Керрі Кондон та Вільям Г. Мейсі.

Які ще фільми можна подивитись на Netflix?

Якщо вас також втомила величезна кількість дедлайнів, які потрібно закрити до кінця року, дозвольте собі відпочити. Окрім фільму "Потяг у снах", який став одним із найпопулярніших серед українців на Netflix, у топ 10 серіалів також потрапили такі стрічки:

"Труднощі із шампанським"

"Різдво з колишнім"

"Будинок з динаміту" та інші.

Дозвольте собі хоча б на вечір відірватись від роботи та створити святковий настрій.