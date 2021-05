Принц Гаррі став ведучим серіалу про психічне здоров'я: драматичний трейлер з Опрою Вінфрі

Британський принц Гаррі та американська ведуча Опра Вінфрі стали співведучими нової документальної програми від Apple TV +. У ній вони обговорюватимуть проблеми психічного здоров'я та емоційного благополуччя.

У новій програмі-серіалі The Me You Can’t See ("Той я, якого ти не бачиш") глядачам демонструватимуть різні історії людей з усього світу. Своїм досвідом також обіцяють поділитись принц Гаррі та Опра Вінфрі.

Це своєрідний серіал, в основі якого лежать історії, націлені на пошук істини, розуміння і співчуття. Йдеться про людей, наш досвід і про те, чому ми так себе почуваємо,

– йдеться в описі до відео.

У трейлері можна побачити кадри з похорону принцеси Діани, тому саме цей травматичний досвід, ймовірно, оповість принц Гаррі. Також у ролику є фрагмент відео з Меган Маркл, яка заглядає у монітор комп'ютера та щиро усміхається.



Принц Гаррі та Меган Маркл в трейлері The Me You Can’t See / Скриншот з відео

В іншому моменті вона сидить з маленьким сином Арчі.



Меган Маркл і принц Арчі / Скриншот з відео

Режисерами і виконавчими продюсерами є номінантка на премію Еммі – Дон Портер ("Армія Гідеона", "Джон Льюіс: Хороші проблеми") та володар премії Оскар і чотириразовий лауреат BAFTA Азіф Кападіа. Принц Гаррі та Опра Вінфрі також виступили виконавчими продюсерами програми.

Прем'єра шоу відбудеться в цю п'ятницю, 21 травня, на Apple TV +.

Це вже не перша співпраця принца Гаррі з Опрою Вінфрі. На початку березня він та його дружина Меган Маркл дали скандальне інтерв'ю ведучій, яке вийшло на каналі CBS.