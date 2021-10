Про сім'ю Кардашян-Дженнер знімуть серіал: усі відомі деталі проєкту

Зовсім скоро на нас чекає новий серіал на Hulu про сім'ю Кардашян-Дженнер. Відома сім'я об'єдналась з британською кіностудією Fulwell 73, щоб створити свій перший проєкт з допомогою стримінгового сервісу.

Як повідомляє джерело, проєкт стане першим релізом у рамках нової сімейної угоди про контент для Hulu. Попередньо стало відомо, що сім'я завершила контракт з кабельним каналом E! після 20 сезонів шоу Keeping Up With the Kardashians.

Очікується, що новий серіал з’явиться у першій половині 2022 року, хоча дата прем’єри ще не визначена.

Кріс Дженнер, Кортні Кардашян, Кім Кардашян-Вест та Хлої Кардашян будуть виконувати роль виконавчих продюсерів серіалу, в якому вони зіграють разом з молодшими сестрами Кендалл та Кайлі Дженнер.

Цікаво, що Райан Сікрест, який відкрив сім'ю для реаліті-телебачення на початку 2000-х років і створив шоу Keeping Up With the Kardashians, також буде виконавчим продюсером. З новим проєктом сім'я пропонує глядачам "нову інтимну подорож у їхнє життя".

Сім'я Кардаш'ян-Дженнер обрала також Бена Вінстона як виконавчого продюсера та Даніель Кінг як шоу-раннера.



Сім'я Кардашян-Дженнер / Фото з інстаграму Кім Кардашян-Вест