Гостросюжетний трилер, який варто подивитись на Netflix в останній день зими

Якщо ви вагаєтеся, як ідеально провести останній день зими, чудовим варіантом може стати перегляд цікавого фільму на Netflix. Тим паче, що в рейтингу десяти найпопулярніших стрічок зараз чимало справді вартісних варіантів.

Один із них – "Проти полум'я". Прем'єра фільму відбулася зовсім нещодавно, а нині він уже входить до переліку найпопулярніших на стримінгу серед українських глядачів. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет стрічки та інші цікаві подробиці.

Що варто знати про фільм "Проти полум'я"?

20 лютого 2026 року на стримінговій платформі Netflix відбулася прем'єра іспанського драматичного трилера "Проти полум'я". Режисером стрічки став Давид Вікторі. Попри те, що фільм вийшов зовсім нещодавно, він уже потрапив до переліку найпопулярніших серед українських глядачів.

Рейтинг опублікував стримінговий сервіс Tudum by Netflix. У цьому списку "Проти полум'я" посів четверту сходинку. Попереду – українські комедії "Випробувальний термін", "Корпорат" та анімаційний фільм "Нікчемний я 4".



Фільм "Проти полум'я" у топ-10 на Netflix / Фото Netflix

Головні ролі у стрічці виконали такі актори:

Хоакін Фурріель,

Белен Куеста,

Діана Гомес,

Енрік Окер,

Моніка Хіменес та інші.

Про що сюжет фільму "Проти полум'я"?

У центрі сюжету – родина, яка приїжджає до лісового будиночка, щоб підготувати його до продажу. Однак саме в цей момент стається трагедія: у лісі спалахує масштабна пожежа, що стрімко наближається до їхнього помешкання.

"Проти полум'я": дивіться онлайн трейлер фільму

У розпал хаосу зникає донька, на ім'я Ліде. Батьки відчайдушно намагаються знайти й врятувати дівчинку, та ситуація лише ускладнюється. Події виходять з-під контролю, а кожне нове рішення може стати фатальним.

Напруга зростає з кожною хвилиною, перетворюючи боротьбу за порятунок на справжнє випробування для всієї родини.