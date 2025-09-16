16 вересня 2025 року стало відомо про те, що помер голлівудський актор та режисер Роберт Редфорд. Він був відомим як засновник "Санденсу".

Легендарного режисера не стало на 90-му році життя. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо біографію актора та що важливо знати про його творчу діяльність.

Що відомо про життя та творчу діяльність Роберта Редфорда?

Роберт Редфорд був справді відданим мистецтву. Попри те, що в юних роках він навчався в університеті, справді захоплювався спортом та мав стипендію, його пристрасть до сфери кіно виявилася міцнішою.

Він вивчав акторську майстерність в Нью-Йорку і зрештою став однією зі справжніх постатей Голлівуду другої половини XX століття.

У його кінокар'єрі було чимало фільмів, щоправда, справжнім проривом стала головна роль у вестерні "Бутч Кессіді та Санденс Кід", прем'єра якого відбулася в 1969 році.

"Бутч Кессіді та Санденс Кід": дивіться онлайн трейлер фільму

Він знявся й у багатьох інших стрічках, серед них такі фільми:

"Перший месник: Друга війна",

"Аферисти",

"Шпигунські ігри",

"Уся президентська рать",

"Непристойна пропозиція" та чимало інших.

Окрім того, він працював із неймовірними кінопартнерами на знімальних майданчиках. Серед них Барбара Стрейзанд та Меріл Стріп.

Що відомо про Редфорда як режисера?

Роберт Редфорд був неймовірним режисером. Серед фільмів, за які він отримав справжнє визнання, стрічка "Звичайні люди", прем'єра якої відбулася в 1980 році. Відомо, що за неї він отримав Оскар у номінації "Найкраща режисура".

"Звичайні люди": дивіться онлайн трейлер фільму

Крім того, глядачам варто знати Роберта Редфорда як людину, яка створила інститут "Sundance". Тому його знають не лише як актора, а і як справжнього мецената кіноіндустрії.

Попри свої неймовірні досягнення та зіркову славу Роберт Редфорд не прагнув бути серед міської метушні, тому переїхав до Юти в 1961 році та став справді свідомим захисником довкілля.