16 сентября 2025 года стало известно о том, что умер голливудский актер и режиссер Роберт Редфорд. Он был известен как основатель "Сантенса".

Легендарный режиссер не стало на 90-м году жизни. В материале Кино 24 рассказываем биографию актера и что важно знать о его творческой деятельности.

Что известно о жизни и творческой деятельности Роберта Редфорда?

Роберт Редфорд был действительно преданным искусству. Несмотря на то, что в юных годах он учился в университете, действительно увлекался спортом и имел стипендию, его страсть к сфере кино оказалась крепче.

Он изучал актерское мастерство в Нью-Йорке и в конце концов стал одной из настоящих фигур Голливуда второй половины XX века.

В его кинокарьере было немало фильмов, правда, настоящим прорывом стала главная роль в вестерне "Бутч Кэссиди и Санденс Кид", премьера которого состоялась в 1969 году.

"Бутч Кэссиди и Санденс Кид": смотрите онлайн трейлер фильма

Он снялся и во многих других лентах, среди них такие фильмы:

"Первый мститель: Вторая война",

"Аферисты",

"Шпионские игры",

"Вся президентская рать",

"Непристойное предложение" и многие другие.

Кроме того, он работал с невероятными кинопартнерами на съемочных площадках. Среди них Барбара Стрейзанд и Мерил Стрип.

Что известно о Редфорде как режиссере?

Роберт Редфорд был невероятным режиссером. Среди фильмов, за которые он получил настоящее признание, лента "Обычные люди", премьера которой состоялась в 1980 году. Известно, что за нее он получил Оскар в номинации "Лучшая режиссура".

"Обычные люди": смотрите онлайн трейлер фильма

Кроме того, зрителям стоит знать Роберта Редфорда как человека, который создал институт "Sundance". Поэтому его знают не только как актера, а и как настоящего мецената киноиндустрии.

Несмотря на свои невероятные достижения и звездную славу Роберт Редфорд не стремился быть среди городской суеты, поэтому переехал в Юту в 1961 году и стал действительно сознательным защитником окружающей среды.