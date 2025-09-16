Легендарный режиссер не стало на 90-м году жизни. В материале Кино 24 рассказываем биографию актера и что важно знать о его творческой деятельности.
Советуем "Я в шоке": первые отзывы украинцев на 3 сезон сериала "Женский доктор"
Что известно о жизни и творческой деятельности Роберта Редфорда?
Роберт Редфорд был действительно преданным искусству. Несмотря на то, что в юных годах он учился в университете, действительно увлекался спортом и имел стипендию, его страсть к сфере кино оказалась крепче.
Он изучал актерское мастерство в Нью-Йорке и в конце концов стал одной из настоящих фигур Голливуда второй половины XX века.
В его кинокарьере было немало фильмов, правда, настоящим прорывом стала главная роль в вестерне "Бутч Кэссиди и Санденс Кид", премьера которого состоялась в 1969 году.
"Бутч Кэссиди и Санденс Кид": смотрите онлайн трейлер фильма
Он снялся и во многих других лентах, среди них такие фильмы:
- "Первый мститель: Вторая война",
- "Аферисты",
- "Шпионские игры",
- "Вся президентская рать",
- "Непристойное предложение" и многие другие.
Кроме того, он работал с невероятными кинопартнерами на съемочных площадках. Среди них Барбара Стрейзанд и Мерил Стрип.
Что известно о Редфорде как режиссере?
Роберт Редфорд был невероятным режиссером. Среди фильмов, за которые он получил настоящее признание, лента "Обычные люди", премьера которой состоялась в 1980 году. Известно, что за нее он получил Оскар в номинации "Лучшая режиссура".
"Обычные люди": смотрите онлайн трейлер фильма
Кроме того, зрителям стоит знать Роберта Редфорда как человека, который создал институт "Sundance". Поэтому его знают не только как актера, а и как настоящего мецената киноиндустрии.
Несмотря на свои невероятные достижения и звездную славу Роберт Редфорд не стремился быть среди городской суеты, поэтому переехал в Юту в 1961 году и стал действительно сознательным защитником окружающей среды.