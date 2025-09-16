Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание CNN Entertainment. В материале узнаете, что известно о потере.

Умер Роберт Редфорд: что известно?

О смерти актера сообщила Синди Бергер – генеральный директор рекламного агентства "Rogers & Cowan PMK".

Она отметила, что Роберт Редфорд умер во сне, однако не называла конкретной причины. Известно, что на момент смерти актеру было 89 лет.

Роберт Редфорд умер 16 сентября 2025 года в своем доме на фестивале "Сандэнс" в горах Юты – месте, которое он любил, окруженный теми, кого любил. Нам будет его очень не хватать,

– сказала Бергер в заявлении для CNN.

Кроме того, отметила, что семья актера очень просит о конфиденциальности.

Что известно о Роберте Редфорде?