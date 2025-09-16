Ранее мы рассказывали где можно посмотреть сериал. А теперь в материале Кино 24 узнаете первые отзывы украинцев на третий сезон. Будьте осторожны, ведь в материале могут быть спойлеры!

Что пишут украинцы о 3 сезоне "Женского доктора"?

Зрители активно высказывают свое мнение после просмотра первых эпизодов третьего сезона сериала "Женский доктор. Новая жизнь". Они отмечают, что всех очень впечатляют трогательные отношения Юрия Сердюка и Людмилы Пышной, многие пишут, что это теперь любимая пара сериала.

Чего нельзя сказать о Михаиле Гончаре. По словам зрителей, он будто сам запутался в своем выборе. Однако это лишь вдохновляет на то, чтобы продолжать смотреть сериал. Вот что пишут украинцы:

"Мне так мило от Сердюка и Пышной – моя любимая пара теперь! Нравится что Сердюк стал добрым. Но немножко грустно за Елену, что так получилось. А Гончар уже сам запутался"

"Все так запутано, я в шоке от Елены и рада за Пышную и Сердюка, жду следующих серий"

"Спасибо вам за 3 сезон, я так ждала его!"

"Интересно, местами неожиданно."

"Только 2 серии, поэтому еще немного не понятно, что будет дальше. Лена начала бесить еще во 2 сезоне. Пока все идет так, как и должно. Смотрим дальше"

"Очень интересно, но очень хочу увидеть Квадро и Шумейко"

"Все замечательно. Но не хватает Елены..."

Где можно смотреть сериал "Женский доктор. Новая жизнь"?

Сериал "Женский доктор. Новая жизнь" можно смотреть с понедельника по четверг в 20.00 в эфире 1+1.

Сейчас серии в ютубе доступны только для спонсоров.

