Гнатковский – один из самых харизматичных украинских актеров, а в 2024 году получил премию "Золотой лифон", которая отмечает самых сексуальных художников Украины. Где сейчас и чем занимается Алексей, расскажет 24 Канал.

Где сейчас и чем занимается Алексей Гнатковский?

Алексей Гнатковский живет в городе Ивано-Франковск. Он работает в Ивано-Франковском национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Среди спектаклей, в которых играет актер: "Гуцулка Ксеня", "Кайдашева семья", "Сладкая Даруся", "Энеида", "Гуцульская свадьба", "Слишком женатый таксист", "Бой за Украину".

Алексей Гнатковский в спектакле "Гуцульская свадьба" / Фото Франковский драмтеатр

Гнатковский стал ведущим шоу "Предатели" на SWEET.TV. Это адаптация мирового хита The Traitors, премьера состоится уже завтра, 31 октября. Участники будут соревноваться за полмиллиона гривен.

Зрители увидят Алексея Гнатковского во 2 сезоне сериала "Кофе с кардамоном". Он получил название "Сила земли" и выйдет в этом году. Актер сыграл роль Стефана Терлецкого.

Что еще известно об Алексее Гнатковском?