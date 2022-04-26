Розпускав руки та фліртував, – Білл Мюррей потрапив у скандал на зйомках нового фільму

Американський актор Білл Мюррей, відомий своїми ролями у фільмах "День Бабака" та "Янголи Чарлі" вляпався у скандал. На зйомках стрічки "Бути смертним" він чіплявся до жінок та забагато фліртував.

Як повідомила знімальна команда, його витівки перейшли межу і фільмування стрічки призупинили, щоб з’ясувати всі обставини. Чимало жінок подали скаргу на 71-річного актора Білла Мюррея за його недоречну поведінку.

Читайте також Через загибель Галини Гатчінс: продюсерів фільму "Іржа" оштрафували й гостро розкритикували

Білл Мюррей потрапив у скандал на зйомках нового фільму

Варто зауважити, що він не торкався інтимних місць жінок, але міг їх обійняти та доторкнутися до волосся, смикнути за хвіст.

Можна сказати, що він розпускав руки. Все це відбувалося в комедійній манері. Всі люблять Білла, але цього разу він перейшов межу невинного гумору – деякі жінки відчували себе ніяково,

– повідомило видання Page Six.

Сам Білл не вважає, що він перейшов межу, адже надзвичайно любить флірт та романтику.

Що відомо про картину "Бути смертним" Фільм заснований на науково-популярній книзі Атула Гаванде "Бути смертним: медицина і те, що має значення наприкінці". Зйомки розпочалися 28 березня, однак зараз призупинені. Планувалося випустити фільм у 2023 році. Поки що невідомо, чи вплине на це призупинення випуску.

Недоречну поведінку актора згадав і кіноактор Бен Дрейфус. За його словами, компанія Walt Disney через Мюррея під час зйомок комедії 1991 року "А як же Боб?" наймала охорону для захисту акторів.

У Білла Мюррея трапився нервовий зрив на зніманнях фільму "А як же Боб?", бо він хотів додатковий вихідний, а Лора відмовила. Він зірвав окуляри з її обличчя, а коли мій батько поскаржився на його поведінку – шпурнув у нього попільничкою,

– наголосив Бен у твітері.