"007: Не время умирать": презентовали зрелищный украинский трейлер фильма о Джеймсе Бонде

B&H Film Distribution Company на ютуб-странице опубликовала украинский трейлер к предстоящему 25-му фильму о самом известном агенте мира – Джеймсе Бонде, герое романов Яна Флеминга. Премьера ленты состоится в кинотеатрах 30 сентября 2021 года.

Роль Джеймса Бонда в пятый раз исполнит Дэниел Крейг. Режиссером картины выступит Кэри Фукунага.

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"007: Не время умирать": что известно о фильме

Джеймс Бонд постарается отойти от дел. Он поселится на Ямайке, где будет наслаждаться прекрасными видами на океан. Однако тихие будни спецагента прервет визит его бывшей коллеги Феликс Лейтер. Женщина расскажет о таинственном исчезновении ученого, который может изготовить мощное оружие, которое уничтожит целые города. В поисках физика Джеймс Бонд столкнется со злодеем нового поколения, который использует сверхсовременную технику против агента.

Ожидается, что противостояние героев фильма будет жарким и зрелищным. Подтверждают это и звезды ленты "007: Не время умирать" Дэниел Крейг и Рами Малек.

"007: Не время умирать" 2021: смотрите официальный украинский трейлер

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Актерский состав фильма "007: Не время умирать"

Дэниел Крейг – спецагент Джеймс Бонд

Рами Малек – главный антагонист

Рэйф Файнс – директор МИ-6 Гарет Маллори

Наоми Харрис – ассистентка Ева Манипенни

Рори Киннер – руководитель штаба Билл Таннер

Леа Сейду – новая девушка Бонда Мадлен Свон

Джеффри Райт – друг Бонда Феликс Лейтер

Ана де Армас – Палома

Лашана Линч – Номи

Давид Денсик – злодей Волдо

Кристоф Вальц – Эрнст Ставро Блофельд

Премьера фильма

"007: Не время умирать" должен был выйти на экраны в апреле 2020 года. В связи с пандемией дату выхода переносили несколько раз: на ноябрь 2020 года и на апрель 2021 года. Теперь известно новую дату – 30 сентября 2021 года. Надеемся, лента, без сомнения, станет одной из самых ожидаемых премьер осени.