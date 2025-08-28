10 самых популярных фильмов на Netflix, которые смотрят в Украине

Платформа Netflix обновила рейтинг самых популярных лент, которые смотрели украинцы за последнее время. В списке – от триллеров до остросюжетных драм.

Если вы в поиске нового фильма на вечер, список от Netflix может пригодиться, пишет Кино 24.

"Влюбись в меня"

В центре немецкого эротического триллера – девушка Лилли, которая отправляется на Майорку к младшей сестре Валерии. Валерия объявляет о помолвке с любимым – французом Ману, и рассказывает об их совместном бизнес-плане. Лилли не уверена насчет парня и решает узнать о нем больше. В процессе расследования она знакомится с немцем Томом – у них возникает роман.

"Влюбись в меня": смотрите трейлер онлайн

"Ночь всегда наступает"

Остросюжетная драма рассказывает о Линетт, которая работает на нескольких работах, чтобы обеспечить свою мать и брата. Она отказывает себе во всем и собирает деньги, чтобы выкупить дом. Когда планы рушатся, Линетт должна за одну ночь найти 25 тысяч долларов. В поисках средств девушка сталкивается с собственным прошлым.

"Ночь всегда наступает": смотрите трейлер онлайн

"Кейпоп-охотницы на демонов"

В фильме соединились экшн, фэнтези и музыкальная драма. Он рассказывает о всемирно известной женской кейпоп-группе, в составе которой Руми, Мира и Зоя. Но на самом деле они не только музыкантки, но и тайные охотницы на демонов, от которых защищают человечество. В обычной жизни девушкам приходится конкурировать с мужской группой Saja Boys, участники которого – те самые демоны.

"Кейпоп-охотницы на демонов": смотрите трейлер онлайн

Также среди самых популярных фильмов как комедии, так и драматические и трогательные ленты. В частности: