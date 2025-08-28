10 самых популярных фильмов на Netflix, которые смотрят в Украине
- Netflix обновил рейтинг самых популярных фильмов в Украине, среди которых триллеры и драмы.
- Список включает такие фильмы, как "Влюбись в меня", "Ночь всегда наступает" и "Кейпоп-охотницы на демонов".
- Другие популярные фильмы: "Мой год в Оксфорде", "Наконец-то дома", "Счастливчик Гилмор 2", "Перелет", "Велком ту Садден Дес", "Морской бой", "Мегамозг".
Платформа Netflix обновила рейтинг самых популярных лент, которые смотрели украинцы за последнее время. В списке – от триллеров до остросюжетных драм.
Если вы в поиске нового фильма на вечер, список от Netflix может пригодиться, пишет Кино 24.
"Влюбись в меня"
В центре немецкого эротического триллера – девушка Лилли, которая отправляется на Майорку к младшей сестре Валерии. Валерия объявляет о помолвке с любимым – французом Ману, и рассказывает об их совместном бизнес-плане. Лилли не уверена насчет парня и решает узнать о нем больше. В процессе расследования она знакомится с немцем Томом – у них возникает роман.
"Влюбись в меня": смотрите трейлер онлайн
"Ночь всегда наступает"
Остросюжетная драма рассказывает о Линетт, которая работает на нескольких работах, чтобы обеспечить свою мать и брата. Она отказывает себе во всем и собирает деньги, чтобы выкупить дом. Когда планы рушатся, Линетт должна за одну ночь найти 25 тысяч долларов. В поисках средств девушка сталкивается с собственным прошлым.
"Ночь всегда наступает": смотрите трейлер онлайн
"Кейпоп-охотницы на демонов"
В фильме соединились экшн, фэнтези и музыкальная драма. Он рассказывает о всемирно известной женской кейпоп-группе, в составе которой Руми, Мира и Зоя. Но на самом деле они не только музыкантки, но и тайные охотницы на демонов, от которых защищают человечество. В обычной жизни девушкам приходится конкурировать с мужской группой Saja Boys, участники которого – те самые демоны.
"Кейпоп-охотницы на демонов": смотрите трейлер онлайн
Также среди самых популярных фильмов как комедии, так и драматические и трогательные ленты. В частности:
- "Мой год в Оксфорде"
- "Наконец-то дома"
- "Счастливчик Гилмор 2"
- "Перелет"
- "Велком ту Садден Дес"
- "Морской бой"
- "Мегамозг".