100 шедевров украинского кинематографа по версии кинокритиков
Источник:Довженко Центр
На "X Книжном Арсенале" Довженко Центр обнародовал рейтинг 100 лучших украинских фильмов по результатам масштабного опроса международных и отечественных кинокритиков – подробнее на Кино 24.
Как отмечают в Довженко Центре, целью проведения опроса и формирования рейтинга есть желание сформулировать отечественный образ украинского кино у молодого зрителя. Они подчеркивают, что такая большая работа – это первая попытка определить лучшие украинские фильмы за всю историю существования кинематографа.
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Эксперты выбирали шедевры национального кино по результатам опроса "Довженко-Центра" совместно с Союзом кинокритиков Украины и независимыми киноэкспертами.
Рейтинг лучших украинских фильмов
При определении результатов учитывались количество упоминаний и место в списках респондентов. Лучшим фильмом определялся фильм, получивший наибольшее количество упоминаний критиков. Поэтому неудивительно, что рейтинг возглавил легендарный и популярный за рубежом фильм Сергея Параджанова "Тени забытых предков".
В первую "горячую десятку" вошли не только классические ленты украинского кинематографа прошлого века, но и фильмы, которые были созданы в независимой Украине. В первую десятку попал лишь один современный фильм, но признанный в мире – это кинолента "Племя" (2014), режиссера Мирослава Слабошпицкого.Интересно, что дебютный фильм для Мирослава Слабошпицкого "Племя" стал прорывом национального кинематографа и сенсацией Каннского фестиваля. Фильм установил абсолютный рекорд для отечественной индустрии по количеству просмотров в ютубе – по состоянию на декабрь 2020 его посмотрели более 50 миллионов пользователей.
Кроме упомянутых, в первую десятку вошли такие фильмы:
- "Земля" (1930), реж. Олександр Довженко;
- "Человек с киноаппаратом" (1930), реж. Дзига Вертов;
- "Каменный крест" (1968), реж. Леонид Осика;
- "Астенический синдром" (1989), реж. Кира Муратова;
- "Полеты во сне и наяву" (1982), реж. Роман Балаян;
- "Белая птица с черной отметиной" (1970), реж. Юрий Илленко;
- "Долгие проводы" (1971), реж. Кира Муратова;
- "Вавилон ХХ" (1979), реж. Иван Миколайчук.
Во вторую десятку внесли уже три современных фильма: "Атлантида" (2019) режиссера Валентина Васяновича, "Донбасс" (2018) Сергея Лозницы и "Мои мысли тихие" (2019) молодого режиссера Антонио Лукича.
Кадр из фильма "Атлантида" В. Васяновича / Kinorium
Стоит отметить, что в список также вошли документальные фильмы о Революции Достоинства 2013-2014 года и о российско-украинской войне:
- "Varta 1, Львов, Украина" Юрия Грицыны занял 23-ю строчку,
- "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык – 34-ю,
- "Майдан" Сергея Лозницы – 35-ю,
- "Домой" Наримана Алиева – 59-60,
- "Сильнее, чем оружие" Владимира Тихого и творческого объединения #BABYLON'13 – разделили позиции 95-100.
Подробнее со списком можно ознакомиться на сайте Довженко Центра.