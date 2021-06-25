100 шедевров украинского кинематографа по версии кинокритиков

25 июня 2021 , 18:03

Источник:

Довженко Центр

На "X Книжном Арсенале" Довженко Центр обнародовал рейтинг 100 лучших украинских фильмов по результатам масштабного опроса международных и отечественных кинокритиков – подробнее на Кино 24.

Как отмечают в Довженко Центре, целью проведения опроса и формирования рейтинга есть желание сформулировать отечественный образ украинского кино у молодого зрителя. Они подчеркивают, что такая большая работа – это первая попытка определить лучшие украинские фильмы за всю историю существования кинематографа.

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Эксперты выбирали шедевры национального кино по результатам опроса "Довженко-Центра" совместно с Союзом кинокритиков Украины и независимыми киноэкспертами.

Рейтинг лучших украинских фильмов

При определении результатов учитывались количество упоминаний и место в списках респондентов. Лучшим фильмом определялся фильм, получивший наибольшее количество упоминаний критиков. Поэтому неудивительно, что рейтинг возглавил легендарный и популярный за рубежом фильм Сергея Параджанова "Тени забытых предков".

В первую "горячую десятку" вошли не только классические ленты украинского кинематографа прошлого века, но и фильмы, которые были созданы в независимой Украине. В первую десятку попал лишь один современный фильм, но признанный в мире – это кинолента "Племя" (2014), режиссера Мирослава Слабошпицкого.

Интересно, что дебютный фильм для Мирослава Слабошпицкого "Племя" стал прорывом национального кинематографа и сенсацией Каннского фестиваля. Фильм установил абсолютный рекорд для отечественной индустрии по количеству просмотров в ютубе – по состоянию на декабрь 2020 его посмотрели более 50 миллионов пользователей.

Кроме упомянутых, в первую десятку вошли такие фильмы:

  • "Земля" (1930), реж. Олександр Довженко;
  • "Человек с киноаппаратом" (1930), реж. Дзига Вертов;
  • "Каменный крест" (1968), реж. Леонид Осика;
  • "Астенический синдром" (1989), реж. Кира Муратова;
  • "Полеты во сне и наяву" (1982), реж. Роман Балаян;
  • "Белая птица с черной отметиной" (1970), реж. Юрий Илленко;
  • "Долгие проводы" (1971), реж. Кира Муратова;
  • "Вавилон ХХ" (1979), реж. Иван Миколайчук.

Во вторую десятку внесли уже три современных фильма: "Атлантида" (2019) режиссера Валентина Васяновича, "Донбасс" (2018) Сергея Лозницы и "Мои мысли тихие" (2019) молодого режиссера Антонио Лукича.


Кадр из фильма "Атлантида" В. Васяновича / Kinorium

Стоит отметить, что в список также вошли документальные фильмы о Революции Достоинства 2013-2014 года и о российско-украинской войне:

  • "Varta 1, Львов, Украина" Юрия Грицыны занял 23-ю строчку,
  • "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык – 34-ю,
  • "Майдан" Сергея Лозницы – 35-ю,
  • "Домой" Наримана Алиева – 59-60,
  • "Сильнее, чем оружие" Владимира Тихого и творческого объединения #BABYLON'13 – разделили позиции 95-100.
Важно. В апреле 2021 года документальная лента о "красной зоне" Донбасса Ирины Цилык –  "Земля голубая, будто апельсин" –  получила гран-при в категории "Документальное кино". Награду ей вручили от жюри на Международном кинофестивале в Сиэтле (SIFF 2021). Среди других наград картины – это уже 24-я.

Подробнее со списком можно ознакомиться на сайте Довженко Центра.

Автор: Богдана Ткачук