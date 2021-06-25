100 шедевров украинского кинематографа по версии кинокритиков

На "X Книжном Арсенале" Довженко Центр обнародовал рейтинг 100 лучших украинских фильмов по результатам масштабного опроса международных и отечественных кинокритиков – подробнее на Кино 24.

Как отмечают в Довженко Центре, целью проведения опроса и формирования рейтинга есть желание сформулировать отечественный образ украинского кино у молодого зрителя. Они подчеркивают, что такая большая работа – это первая попытка определить лучшие украинские фильмы за всю историю существования кинематографа.

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Эксперты выбирали шедевры национального кино по результатам опроса "Довженко-Центра" совместно с Союзом кинокритиков Украины и независимыми киноэкспертами.

Рейтинг лучших украинских фильмов

При определении результатов учитывались количество упоминаний и место в списках респондентов. Лучшим фильмом определялся фильм, получивший наибольшее количество упоминаний критиков. Поэтому неудивительно, что рейтинг возглавил легендарный и популярный за рубежом фильм Сергея Параджанова "Тени забытых предков".

В первую "горячую десятку" вошли не только классические ленты украинского кинематографа прошлого века, но и фильмы, которые были созданы в независимой Украине. В первую десятку попал лишь один современный фильм, но признанный в мире – это кинолента "Племя" (2014), режиссера Мирослава Слабошпицкого.

что дебютный фильм длястал прорывом национального кинематографа и сенсацией Каннского фестиваля. Фильм установил абсолютный рекорд для отечественной индустрии по количеству просмотров в ютубе – по состоянию на декабрь 2020пользователей.

Кроме упомянутых, в первую десятку вошли такие фильмы:

"Земля" (1930), реж. Олександр Довженко;

"Человек с киноаппаратом" (1930), реж. Дзига Вертов;

"Каменный крест" (1968), реж. Леонид Осика;

"Астенический синдром" (1989), реж. Кира Муратова;

"Полеты во сне и наяву" (1982), реж. Роман Балаян;

"Белая птица с черной отметиной" (1970), реж. Юрий Илленко;

"Долгие проводы" (1971), реж. Кира Муратова;

"Вавилон ХХ" (1979), реж. Иван Миколайчук.

Во вторую десятку внесли уже три современных фильма: "Атлантида" (2019) режиссера Валентина Васяновича, "Донбасс" (2018) Сергея Лозницы и "Мои мысли тихие" (2019) молодого режиссера Антонио Лукича.



Кадр из фильма "Атлантида" В. Васяновича / Kinorium

Стоит отметить, что в список также вошли документальные фильмы о Революции Достоинства 2013-2014 года и о российско-украинской войне:

"Varta 1, Львов, Украина" Юрия Грицыны занял 23-ю строчку,

"Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык – 34-ю,

"Майдан" Сергея Лозницы – 35-ю,

"Домой" Наримана Алиева – 59-60,

"Сильнее, чем оружие" Владимира Тихого и творческого объединения #BABYLON'13 – разделили позиции 95-100.

В апреле 2021 года документальная лента о "красной зоне" Донбасса Ирины Цилык – "Земля голубая, будто апельсин" –. Награду ей вручили от жюри на Международном кинофестивале в Сиэтле (SIFF 2021). Среди других наград картины – это уже 24-я.

Подробнее со списком можно ознакомиться на сайте Довженко Центра.