На этот раз на экране мы увидим рисованную драму о женщине, которая вынуждена отказываться от своих желаний из-за давления общества и устроев исторического времени, в котором она находится. Чтобы узнать больше о фильме "Крепостная" мы собрали интересные факты о ленте.

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5 причин, почему стоит посмотреть фильм "Крепостная"

1. Звездные режиссеры

Режиссерами фильма "Крепостная" являются супруги Дорота Кобеля и Хью Велчманы. В 2017 году они создали первую в мире полнометражную анимацию "С любовью, Винсент", которая полностью нарисована масляными красками. Фильм был номинирован на Оскар в категории "Лучший анимационный фильм", но заветную награду так и не получил. Но это не первая номинация на Оскар. В 2007 году режиссер получил Оскар за работу "Петя и волк" в номинации "Лучший короткометражный фильм".

Кроме этого Хью успел поработать с легендарным комедийным британским объединением "Монти Пайтон", участником которого является известный британский режиссер американского происхождения Терри Гиллиам ("Страх и отвращение в Лас-Вегасе", "12 обезьян").

"С любовью, Винсент" же сначала был короткометражным фильмом Дороты, а потом Дорота и Хью создали полнометражную ленту.

2. Творческая свобода

Анимация создает большую свободу творческого пространства, потому что нет ограничений законами физики, техникой и людьми. В "Крепостной" режиссеры и художники-аниматоры выжимают из этого все, что возможно. Камера может буквально "летать" над селом Липцы.

Например, в сцене первой брачной ночи камера в роли "третьего лишнего" и поэтому она вылетает из комнаты через открытое окно в безлюдную ночь. Зуммирование, "взгляд Бога" и другие операторские способы здесь не требуют человеческого ресурса, но проще ли создать картину на каждое движение? Этот ответ могут предоставить только профессиональные художники.

3. Культурный срез времени

Фильм является экранизацией романа "Крестьяне" Нобелевского лауреата Владислава Реймонта, который в своем произведении изобразил жизнь польских крестьян в конце 19 века. Однако, в результате ему удалось несколько больше – показать уклад жизни крестьян в Восточной Европе того времени.

В романе присутствуют проблемы, которые могут откликаться массовому зрителю: борьба за свои земли, ограничение свободы самовыражения, давление на женщину. Таким образом роман, который был создан более, чем 100 лет назад, остается актуальным до сих пор.

"Крепостная": смотрите онлайн трейлер фильма

4. Украинские художники

Как и в прошлой работе режиссеров, украинские художники-аниматоры сделали большой вклад в фильм. Художники-аниматоры из Украины создали почти 40% фильма, и составили треть всего коллектива. Для "Крепостной" была создана студия в Киеве, но после начала полномасштабного вторжения часть художниц перевезли в Польшу, а работу столичной студии пришлось приостановить. Впоследствии ее восстановили, и, даже несмотря на проблемы с электроэнергией, создатели смогли закончить работу.

5. Украинские голоса

Чтобы персонажи "Крепостной" заговорили украинскими голосами к дубляжу присоединились Наталья Денисенко, Наталья Сумская и Виталий Гордиенко.

Украинский дубляж является отдельной разновидностью удовольствия, потому что все звезды профессионально владеют своим голосом, и создается аудиовизуальная гармония.

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