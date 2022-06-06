Профессия журналиста – особенная. Ты работаешь в атмосфере медиа, первым знаешь все новости, погружаешься в сложные темы, берешь интервью у лучших людей страны, собственно выполняешь очень важную общественную функцию. Но, однако, это одна из тех профессий, которая тебя очень испытывает и закаляет. Как выживать в мире медиа и настаивать на справедливости – смотрите в подборке картин, которую мы предлагаем.

6 июня отмечают День журналиста. Все лучшие и трудные моменты их работы изображают в различных фильмах и сериалах. Редакция Кино 24 предлагает вам 14 лучших лент об отважных, настойчивых и принципиальных медийщиках, которые готовы на все ради правды.

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14 самых интересных фильмов и сериалов о том, как работают журналисты

"Пятая власть", 2013 год

Уже всем известно, что журналистика – это четвертая власть. А вот в этом фильме рассказывается и о пятой – сайте Wikileaks, где собрана секретная информация из анонимных источников. В ленте "Пятая власть" говорится о разработчике сайта и его влиянии на ход политической истории США. А еще стоит посмотреть это кино, ведь главную роль играет Бенедикт Камбербетч.

"Пятая власть": смотрите трейлер

"Самый громкий голос", 2019 год

Этот культовый сериал о Роджере Эйлсе. Он в 1996 году основал канал Fox News. И за годы его управления канал стал едва ли не самым влиятельным в американском медиапространстве. Сериал автобиографичен, вы узнаете о пикантных подробностях жизни генерального директора компании Fox News.

"Самый громкий голос": смотрите трейлер

"Вся президентская рать", 1976 год

Это непревзойденная кинолента, показывающая, как журналисты могут влиять на ход событий. По сюжету репортеры узнают, что Администрация Ричарда Никсона прослушивает разговоры политических оппонентов. Обличительные статьи получают безумную огласку, поэтому президенту ничего не остается как сложить свои обязанности и подать в отставку.

"Вся президентская рать": смотрите трейлер

"Римские каникулы", 1953 год

Принцесса Анна (Одри Гепберн) устала от своих обязанностей в дипломатическом туре своего отца и решила скрыться от рутины. Вдоволь нагулявшись по Риму, девушка заснула прямо на улице, ведь подействовало снотворное, которое ей дали еще в покоях. Так что крепко спящую героиню находит местный репортер Джо Брэдли (Грегори Пек). Конечно, он не совсем рад незнакомой девушке, ведь у него свои важные дела – он в поисках сенсации. Но как Брэдли видит фотографию Анны в газете, он сразу понимает, кто перед ним. Теперь в его руках есть подлинная сенсация.

"Римские каникулы": смотрите трейлер

"Игры власти", 2009 год

Американский журналист Маккеффри расследует ряд жестоких убийств. Одной из жертв становится любовница успешного конгрессмена Коллинза, древнего друга Маккеффри. Доказательства, открывающиеся перед журналистом, ведут в высшие политические круги страны. Люди, с которыми ему придется иметь дело, управляют миллиардами долларов и не хотят привыкать к тому, что в их дела вмешиваются незнакомцы.

"Игры власти": смотрите трейлер

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"Секретное досье", 2017 год

Это напряженная биографическая драма об авторитетных журналистах, получающих секретные документы о войне во Вьетнаме. Из-за возможного заключения и угроз от президента в 1971 году две конкурирующие газеты объединяются, чтобы показать правду о роли США на фронте. Движителем в этом процессе была первая женщина-издатель Кэтрин Грэм, которую ярко описали в ленте.

"Секретное досье": смотрите трейлер

"Убить посланника", 2014 год

Американский репортер Гэри Уэбб собирает материал для своей статьи. Проводя журналистское расследование, Гери встречает тайные документы ЦРУ, в которых зафиксирована причастность организации к торговле наркотиками. Однако, несмотря на угрозы, статья выходит в еженедельнике.

"Убить посланника": смотрите трейлер

"Безумная парочка", 2019 год

Амбициозная политика Шарлотта Филд выдвигает свою кандидатуру на пост президента. Но в перевыборной кампании ему нужно иметь человека, который бы писал для него речи. Случайно Шарлотта встречает своего знакомого Фредди Фларски, у которого когда-то была няней. Мужчина является безработным журналистом, поэтому становится кандидатом на спичрайтера. Однако такой тандем обернется для главных героев серией курьезных приключений.

"Безумная парочка": смотрите трейлер

"Великолепный день в нашем районе", 2019 год

Невероятный трогательный фильм с Томом Генксом в главной роли. По сюжету циничный журналист пишет статью для журнала Esquire о любимце публики, легендарном телеведущем Фреде Роджерсе. После этой встречи его жизнь, полная злобы и конфликтов, изменится навсегда. Истина, которую он осознает, вечна: мир не так уж и страшен, если в нем есть хорошие люди.

"Великолепный день в нашем районе": смотрите трейлер

"Хвост крутит собакой", 1997 год

Президента США перед выборами вовлекают в сексуальный скандал. Его рейтинг точно не переживет подобных обвинений. Следовательно, его советник Кондрад Брин решает эту проблему и создает более резонансное событие, чтобы отвлечь внимание граждан, – развязывают войну на Балканах. Фильм о том, какое влияние и силу оказывают медиа.

"Хвост крутит собакой": смотрите трейлер

"Репортер", 2016 год

Вас также поразит фильм о сильной и отважном репортере, который добровольно уехал в горячие точки Афганистана, чтобы освещать события. Однако он не предусмотрел, насколько это будет тяжело, но возвращаться уже поздно.

"Репортер": смотрите трейлер

"Сенсация", 2019 год

Кинолента "Сенсация" ярко демонстрирует непростую историю женщин в медиа. По сюжету Роджер Эйлс уже много лет является владельцем и главой телеканала Fox News. Но, несмотря на безупречную репутацию, его поведение в отношении подчиненных желает лучшего. Журналистки объединяются, чтобы сладострастный Роджер Эйлс получил наказание в суде.

"Сенсация": смотрите трейлер

"Домой к темноте", 2020 и 2021 годы

Этот сериал не совсем о работе медиа. Впрочем, рассказывает о семье 9-летней школьницы Гильды Лиско, которая переезжает в маленький провинциальный городок. Девочка мечтает стать журналистом и повторить успех своего отца. Таинственные события, которые разворачиваются в семье, заставляют Гильду разобраться в ситуации и начать писать свою газету. Как первый, так и второй сезон сериала поражают остроумием и талантом юного журналиста!

"Домой к темноте": смотрите трейлер к сериалу

"Утреннее шоу", 2019 и 2021 годы

Первый сезон "Утреннего шоу" вызвал немалый ажиотаж в мире, ведь кинопроизводители затронули темы секс-скандалов в Голливуде. На примере ведущего американского телеканала показали, насколько мужчины в сфере шоу-бизнеса могут злоупотреблять личными границами подчиненных женщин. Телеведущие Алекс Ливи и Брэдли Джексон не побоялись говорить в прямом эфире об эксколлеге Митча Кесслере, который обольщал молодых стажер и заставлял их молчать о проведенной ночь вместе.

Во втором сезоне события в сериале проходят на фоне пандемии коронавируса, от которого пострадала и сама разработка сериала. Пандемия и трудности, с которыми столкнулось общество, будут показаны со стороны инфопривода для манипуляций мнения зрителей.

"Утреннее шоу": смотрите трейлер первого сезона