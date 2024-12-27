"Игра в кальмара" уже ждет вас на Netflix: что пишут украинцы о новом сезоне

26 декабря на Netflix вернулся долгожданный сериал "Игра в кальмара". Ожидание второго сезона было чрезвычайно высоким, и фанаты с нетерпением ждали продолжения этой увлекательной истории.

Однако после выхода новых эпизодов мнения зрителей оказались очень разными. В сети можно найти отзывы украинцев: от восторженных до критических и скептических.

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На Netflix вышел сериал "Игра в кальмара": что пишут украинцы о ленте

Что именно пишут украинцы о новых эпизодах сериала "Игра в кальмара"? В сети уже появились многочисленные отзывы, и среди них можно найти как восторженные, так и критические. Многие фанаты сериала отмечают, что второй сезон продолжает интриговать, но некоторые заявляют, что он не способен повторить магию первой части.

Одни зрители восхищаются новыми сюжетными поворотами. Они отмечают, что сериал не потерял своего напряжения и способен держать в напряжении до последнего кадра. Другие же, наоборот, отмечают, что хотя атмосфера осталась на высоком уровне, сюжет стал менее оригинальным, а некоторые моменты выглядят слишком предсказуемыми. Вот, что пишут украинцы:

"Возможно, стоило делать не 3 сезона, а 2 части 2 сезона, потому что 2 сезон закончился так, будто это просто концовка для одной серии. Как по мне, сезон должен завершаться более-менее целостно и оставлять вопросы на следующий сезон. А тут сезон завершили на кульминации. В общем сезон неплохой, но далеко не уровня 1 сезона. И меня смущает то, что 3 сезон, похоже, уже превратится в какой-то боевик, а это не то, за что сериал все так полюбили."

"Уже посмотрел и в целом доволен"

"Я знаю, что буду делать сегодня вечером"

"Концовка очень разочаровала"

"А это полный сезон вышел? Потому что если так, концовка – хуже не придумаешь..."

Таким образом, отзывы украинских зрителей очень разнообразны. Кто-то остался впечатлен и с нетерпением ждет следующие эпизоды, а другие – с легким разочарованием – признают, что второй сезон не смог превзойти первый. Удалось ли создателям сериала оправдать огромные ожидания фанатов, останется вопросом, на который каждый найдет свой ответ, изучая новые эпизоды.