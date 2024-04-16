Оскароносный фильм "20 дней в Мариуполе" будет доступен на Netflix: дата премьеры
Источник:Netflix
В ночь с 10 на 11 марта украинский документальный фильм Мстислава Чернова был признан лучшим полнометражным документальным фильмом на церемонии Оскар-2024. С того момента весь мир снова сосредоточился на том, что в Украине продолжается жестокая и кровопролитная война.
Кинотворцы пытаются продолжать популяризировать правду. Поэтому теперь "20 дней в Мариуполе" будет доступен и на стриминговой платформе Netflix. Посмотреть там его можно будет с 21 апреля.
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"20 дней в Мариуполе" будет на Netflix: подробности
Фильм документального жанра описывает начальные недели боевых событий в Мариуполе, что находится в Донецкой области, во время полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
Дни, которые предпочли бы не переживать. "20 Дней в Мариуполе" – 21 апреля на Netflix,
– говорится в соцсетях Netflix.
Подписчики уже отреагировали на новость. Вот, что они пишут в комментариях:
- "Сделайте доступным для других стран, пожалуйста. Мир должен видеть правду"
- "Тяжелый фильм. Но посмотреть нужно всем"
- "Я рыдала только от трейлера, я не знаю, смогу ли его полностью посмотреть"
- "Мой многострадальный Мариуполь. Там я потерял жилье, имущество, здоровье и прошлую жизнь. Уже два года жизни как в параллельной реальности"
"20 дней в Мариуполе" можно посмотреть на украинских стримингах
Украинцы могут посмотреть ленту онлайн. В частности, он доступен на:
Смотрите фильм о правде, которую пережили мариупольцы и с которой ежедневно борется украинский народ. "20 дней в Мариуполе" – тяжелая история, которую должен увидеть каждый.