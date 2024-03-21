Оскароносный фильм "20 дней в Мариуполе" о преступлениях россиян уже доступен онлайн: где смотреть
Источник:Артхаус Трафик
11 марта лента "20 дней в Мариуполе" получила Оскар в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". После того как фильм одержал победу, его можно было посмотреть в кинотеатрах Украины.
А уже 21 марта состоялась онлайн-премьера документальной кинокартины от украинского режиссера Мстислава Чернова. В материале узнаете, где фильм "20 дней в Мариуполе" можно посмотреть онлайн.
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Где можно посмотреть "20 дней в Мариуполе" онлайн
Теперь этот фильм доступен для приобретения на платформах Sweet.TV, Megogo, "Киевстар ТВ", Takflix и Volia TV. Также его можно посмотреть на платформах Amazon, AppleTV, Google Play Movies, Vudu и Microsoft.
С 14 марта его также показывают в кинотеатрах Украины.
"20 дней в Мариуполе" показывают в кинотеатрах: список городов
Начиная с 14 марта, документальный фильм "20 дней в Мариуполе" от украинского режиссера Мстислава Чернова вернулся на большие экраны кинотеатров.
"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма
Просмотр ленты доступен только в некоторых кинотеатрах разных городов Украины, таких как Киев, Львов, Днепр, Харьков, Одесса и другие. Некоторые площадки проведут только один показ в отдельные дни. Актуальный список кинотеатров можно найти на странице фильма (список обновляется).